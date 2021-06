東方日報C1：苟芸慧疑婚變　搬離愛巢斷捨離

前華姐冠軍苟芸慧(苟苟) 與老公陸漢洋結婚2 年多,人前一直表現恩愛,近月卻傳出婚變!有指苟苟已搬離貝沙灣愛巢,正式與老公分居,日前更在社交網留言表示清了20箱東西:「該送的送了,該斷的斷了。」似對婚姻作出控訴。

37歲的苟苟於2018年10月與錫礦大王後人陸漢洋(William)結婚,婚後過着幸福少奶奶生活,閒時學整甜品、high tea及周遊列國,而William忙於打理生意之餘,身為賽車手的他興趣不變。但據身邊好友爆料,2人甜蜜背後,其實去年年底感情已有暗湧,向來公主性格的苟苟抵受不了老公冷待,加上男方對生育興趣不大,這段婚姻頓時出現危機!今年年初本港疫情嚴峻,苟苟以探親為由獨自返回家鄉加拿大,與老公長時間分隔兩地,而William於「冷靜期」亦未有更新社交網, 雙方零互動。

身邊好友以為苟苟4月由加國返港後,婚姻或會有轉機,豈料她卻開始四出搵屋搬,William亦始料不及,雖然用盡方法補救,惟女方仍堅持「分居」,並於約個多月前正式搬離貝沙灣愛巢,在九龍站附近租屋自住。

半年零互動

苟苟之前甚少在社交網發文,但4日前突然更新,留言更似有所暗示:「最近的日子裏,我清了20箱東西,該捐的捐了,該送的送了,該斷的斷了。」而其通訊軟件的頭像亦已更換,當中寫道:「Dear past, thank you for your lesson. Dear future, I'm ready. Dear God, thank you for another chance.(致過去,感謝你教會我的。致未來,我已準備好。致上帝,感謝祢給予的另一次機會。)」其實2人婚變絕對有迹可尋,苟苟最後一次上載與老公的合照,已是去年10月慶祝結婚2周年,當時她甜蜜表示:「今年有不少難關,但感恩有你!」William則曾於去年12月時分享只影着夫妻腳尖對腳尖的照片,並寫上:「如初見……」惟不出半年感情已起重大變化。

生育問題欠共識

向來喜歡小朋友的苟苟,眼見身邊好姊妹鍾嘉欣、岑麗香及李亞男等生完又生,她亦期待早日擁有自己的愛情結晶品,惟與老公似乎欠共識。自小父母離異、與母親相依為命的William,結婚當日表明不想生小朋友,先享受2人世界。至於苟苟則曾揚言要生夠4個,之前更心急做雪卵手術,去年8月自爆做完手術後因忽略休養,做運動期間出現呼吸困難險窒息,需急召白車送入急症室,幸最終無大礙。

苟苟早前由加拿大返港後又再出事,在酒店接受強制隔離的她在床上看iPad時突然頭暈並撞傷,頭部登時血流如注,需緊急送院。記者當時向William了解情況時,他卻表示要待苟苟的經理人回覆。當時問到為何讓老婆隻身返加拿大?他說:「太太結婚後未返過加拿大,好掛住屋企人, 但我太多嘢做,所以先抽唔到時間陪佢。」而苟苟受傷後首次「現身」, 就是跟好姊妹李亞男及王君馨等慶生,老公依然冇影。

本報分別聯絡苟芸慧及陸漢洋求證,惟未獲回覆,而女方的經理人表示:「未聽過, 要了解吓。」但截稿前未有進一步回覆。

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: