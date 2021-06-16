東方日報C1：苟芸慧疑婚變　搬離愛巢斷捨離

前華姐冠軍苟芸慧（苟苟） 與老公陸漢洋結婚2 年多，人前一直表現恩愛，近月卻傳出婚變！有指苟苟已搬離貝沙灣愛巢，正式與老公分居，日前更在社交網留言表示清了20箱東西：「該送的送了，該斷的斷了。」似對婚姻作出控訴。

37歲的苟苟於2018年10月與錫礦大王後人陸漢洋（William）結婚，婚後過着幸福少奶奶生活，閒時學整甜品、high tea及周遊列國，而William忙於打理生意之餘，身為賽車手的他興趣不變。但據身邊好友爆料，2人甜蜜背後，其實去年年底感情已有暗湧，向來公主性格的苟苟抵受不了老公冷待，加上男方對生育興趣不大，這段婚姻頓時出現危機！今年年初本港疫情嚴峻，苟苟以探親為由獨自返回家鄉加拿大，與老公長時間分隔兩地，而William於「冷靜期」亦未有更新社交網， 雙方零互動。

身邊好友以為苟苟4月由加國返港後，婚姻或會有轉機，豈料她卻開始四出搵屋搬，William亦始料不及，雖然用盡方法補救，惟女方仍堅持「分居」，並於約個多月前正式搬離貝沙灣愛巢，在九龍站附近租屋自住。

半年零互動

苟苟之前甚少在社交網發文，但4日前突然更新，留言更似有所暗示：「最近的日子裏，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。」而其通訊軟件的頭像亦已更換，當中寫道：「Dear past, thank you for your lesson. Dear future, I'm ready. Dear God, thank you for another chance.（致過去，感謝你教會我的。致未來，我已準備好。致上帝，感謝祢給予的另一次機會。）」其實2人婚變絕對有迹可尋，苟苟最後一次上載與老公的合照，已是去年10月慶祝結婚2周年，當時她甜蜜表示：「今年有不少難關，但感恩有你！」William則曾於去年12月時分享只影着夫妻腳尖對腳尖的照片，並寫上：「如初見……」惟不出半年感情已起重大變化。

生育問題欠共識

向來喜歡小朋友的苟苟，眼見身邊好姊妹鍾嘉欣、岑麗香及李亞男等生完又生，她亦期待早日擁有自己的愛情結晶品，惟與老公似乎欠共識。自小父母離異、與母親相依為命的William，結婚當日表明不想生小朋友，先享受2人世界。至於苟苟則曾揚言要生夠4個，之前更心急做雪卵手術，去年8月自爆做完手術後因忽略休養，做運動期間出現呼吸困難險窒息，需急召白車送入急症室，幸最終無大礙。

苟苟早前由加拿大返港後又再出事，在酒店接受強制隔離的她在床上看iPad時突然頭暈並撞傷，頭部登時血流如注，需緊急送院。記者當時向William了解情況時，他卻表示要待苟苟的經理人回覆。當時問到為何讓老婆隻身返加拿大？他說：「太太結婚後未返過加拿大，好掛住屋企人， 但我太多嘢做，所以先抽唔到時間陪佢。」而苟苟受傷後首次「現身」， 就是跟好姊妹李亞男及王君馨等慶生，老公依然冇影。

本報分別聯絡苟芸慧及陸漢洋求證，惟未獲回覆，而女方的經理人表示：「未聽過， 要了解吓。」但截稿前未有進一步回覆。

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