被人摷垃圾！姜濤挺身勸告粉絲　望MIRROR更團結

ViuTV節目《調教你MIRROR》日前講到粉絲湧到梅窩，令他們拍攝進度受到影響。昨晚第7集播出MIRROR決定親身勸喻在門外聚集的粉絲離開，其中隊長Lokman、副隊長Anson Kong及在節目中擔任隊長的姜濤先後做代表，姜濤對粉絲坦言此事令他很不開心，希望由他親自對粉絲講，表示粉絲存在的確影響工作，亦謂講了今次以後不會再講，如果大家不聽，他以後都不會再對大家作出任何反應，但事後卻惹來很多抨擊。

翌日姜濤跟Tiger向主持梁祖堯訴心聲，Tiger大爆姜濤之前被人摷垃圾，姜濤無奈表示不肯定是否粉絲做，但這些事已影響生活。而今次集合12個人力量跟粉絲講清楚，姜濤認為這是里程碑，又坦言以前成員對於此事有懷疑過是否同心：「係咪某部分成員私下通知粉絲，但尋日嘅事就證明大家係同心，大家一定會有隔膜，不論係外界因素定係利益，一定會有呢啲磨擦再出現，但希望keep住團結。」他又坦言當初在團隊較Hea，不是很上心，但留得愈耐愈發覺外界對大家評價上升，故希望可以為身份驕傲。

他又謂開心經過這個trip大家可以開心見誠講：「花姐之前唔敢畀我哋坦誠講，驚一旦講咩MIRROR就冇，但今次好開心大家咁團結做，真心想大家好。」而對於私追問題，他謂如果出道時已經跟粉絲溝通好，可能就會少兩個粉絲唔開心，認為雙方都有責任，以後會更重視與粉絲之間的關係。