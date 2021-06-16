木村拓哉首拍美劇進軍國際　光希拍鬼片殺入影壇

日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香的18歲的細女光希，3年前挾「最強星二代」之名入行做模特兒。雖然光希一心想做國際名模登上天橋，但天生身高不足，加上早前拍廣告因穿高踭鞋踐踏和服腰帶惹來抨擊，連累聲勢下降。不過近日有雜誌爆料，光希將轉戰影壇，處女擔正恐怖大師清水崇的新片。

鬼才導演清水崇憑《咒怨》系列鬼片揚名國際，更曾被翻拍成荷里活版《THE JUON/呪怨》。據知他將為東映電影公司紀念創業70周年的重頭作執導，在劇本完成前，已決定由光希擔任女主角。電影預定在本月中開鏡，今後將安排在海外上映，或有望獲美國片商睇中翻拍荷里活版。至於19歲家姐心美初試啼聲，聲演其父好友明石家森馬監製的動畫電影《漁港的肉子小姐》，上周五在當地開畫，打入周末票房第7位。

至於老竇木村拓哉亦不執輸，宣布進軍國際，參演日本串流平台Hulu與德、美、意等10國以上合作的大型劇集《THE SWARM》，亦是他首次參與演出海外劇集，並要應付全劇英語對白。故事改編自同名的科幻小說，木村將飾演科學家組織的創立人。劇集於本月至9月在意大利取景，木村將於下月飛到當地參與拍攝。雖然現時疫情仍然反覆，但木村表示在身在海外拍攝會事事小心，劇集預定在明年在世界各國播出。