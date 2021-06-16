【日系減肥法】石原聰美試驗倒走跑步機比向前跑更有效？

6月份炎炎夏日，又喺時候去沙灘出海晒身材，不過一下唔覺意凸晒腩咁就唔好睇喇！但係傳統減肥方法，要節食加上做運動真係令人好辛苦，不過唔使驚嘅，以下介紹呢幾位日本女星北川景子、長澤正美同埋石原聰美就有3款特別啲減肥法，一個月可以減5公斤，即刻可以同脂肪講再見。

北川景子：薑茶減肥

日本名模北川景子原來都曾經係肥妹仔，佢就自創一款薑茶減肥法，令佢一個月內狂瘦5公斤，其實非常簡單，就係自製紅薑茶，或是加咗薑的檸檬香草茶當水飲，加速身體代謝，令身體進入消脂模式，非常適合容易虛寒、虛胖嘅女生！其實一向好為食嘅佢，曾經係節目度講過1日可以食9餐，但係都唔會肥，原來就係將3餐分量分成9餐食，即係少食多餐，令身體唔會處於飢餓狀態，唔會咁容易放棄，再搭配簡單運動及伸展操，好容易就瘦落嚟喇！

長澤正美：肉桂減肥

日本女星長澤正美有一雙長腿，身高1米68嘅佢，如果一肥視覺上會覺得好大隻，佢平時會喺飲食中加入少少肉桂粉，或是加入飲品中，含有桂皮醛嘅肉桂，可以促進血液循環同加快新陳代謝，可以做到整腸燒脂嘅減肥效果，加上肉桂含有一種稱為礦物鉻的化合物，可以令你有飽肚感覺，降低食欲同飢餓感。另外，肉桂可以改善胰島素功能，維持飯後血糖穩定，進一步有助於減肥以及維持體重，佢呢這招「肉桂減肥法」都係日本人超愛嘅瘦身秘訣！

石原聰美：倒走跑步機

日本女星石原聰美天生Baby Fat，為咗上鏡時更顯得窈窕，佢平時會做高溫瑜伽、普拉提運動等運動，不過後來佢發現「倒走跑步機」竟然係最有效！佢話原來倒走跑步機比一般向前跑多消耗近23％嘅熱量，且更可以促進腿部血液循環，令雙腳愈行愈瘦！

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