拍無綫愛情喜劇　Lincoln着胡鴻鈞「舊衫」嗌香

組合天堂鳥成員Lincoln有份參演無綫新短編愛情喜劇《愛上我的衰神》，飾演氣質畫家，日前他身穿病人裝束拍攝廠景，受訪時抵死笑話︰「聽聞呢件衫係胡鴻鈞着過，都幾香㗎！全劇啲衫都比較斯文，得呢套衫係另類少少、最特別。」續自爆劇中跟胡鴻鈞有敵對關係，之後會拍攝多場對打戲份︰「都幾甘！將畫家形象扭轉欺負佢，所以情緒起伏好大。（戲癮大發？）直頭會好想快啲拍到下一套，想試吓做正派啲嘅專業人士，就好似醫生咁都幾正，想試吓背專業名詞，然後演嗰陣要好有信心咁講出嚟。」

問到現時是否專注於戲劇上發展？他坦言最近的確花了不少時間於戲劇上，但音樂路未有停擺，預告稍後會推出新歌︰「係以天堂鳥形式出歌，有Tyrese份嘅，希望快啲可以畀大家聽到。（支持兄弟發展園藝生意？）絕對支持。（之前有傳你哋因為金錢糾紛而解散？）我哋3個嘅關係上完全冇問題，亦冇金錢糾紛，只係大家去到依家呢個階段，想試吓個人發展，以一個獨立嘅個體畀大家認識。」而他近日於社交平台宣布天堂鳥開騷消息，笑說將於8月中再一次「登陸太陽」！