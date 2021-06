港姐冠軍謝嘉怡早前返蘇格蘭探親,返港後要隔離21日,連日來佢都有更新社交網,報告一下隔離狀況,有時仲會影吓床照,做吓運動充實吓生活。昨日(15日)謝嘉怡終於完成21日「疫監」,佢好似好唔捨得間隔離酒店,專程拍咗段短片紀錄低住咗21日嘅環境,見間酒店有落地大玻璃,豪華浴室、而大床上仲有印有謝嘉怡同愛犬合照嘅Cushion,謝嘉怡留言話:「Just like that 21 days hotel quarantine are done!!!21 days seems long, but it actually went super fast. I used the time for some self improvement and lots of fitness.(完成21日隔離,睇落好似好長,其實好快,我用時間嚟改進自己同埋健身。」

呢間咁高質嘅酒店,住21日條數都應該唔平,所以網友都留言話:「有錢真係好,坐監都富貴過人!」