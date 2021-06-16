6大泳裝Trend　穿出時尚味魅力

炎炎夏日，最消暑的節目當然是去沙灘玩水啦！即使唔熟水性，都可以着住靚靚泳衣影相打卡開心下！不過要搶Fo就必先放低手上哪一作過季泳衣，換上今年大熱款式。以下為大家整理的6大泳裝Trend，不但包羅了性感的比堅尼及鏤空款泳衣，更有不太暴露的一件頭及長袖防曬衣設計，無論你是甚麼身材，都能輕鬆駕馭，穿出時尚魅力！

1.鏤空連身款

一件頭泳衣無疑不及比堅尼性感誘人，但透過Cutout鏤空設計，卻能凸顯線條美。除了常見的腰部兩側鏤空或不規則Cutout款式，今夏還流行特別圖案Cutout、Keyhole Cutout（即是在胸前或胸下方的一個鑰匙形狀開口設計），以及利用圓環連接的設計，好適合想藏起贅肉又微露性感的女生穿着。

2.不對稱單肩斜膊

跟時裝一樣，今年不少泳裝款式，都在肩膊及胸口位置加入不對稱剪裁元素。這設計的好處是，能凸顯肩頸及鎖骨線條，配合亮麗色彩、條紋、花卉圖案及時尚質感，既有夏日活力又能展現個性美，絕對是去沙灘玩樂必備。

3.綁帶式設計

去年已經大流行綁帶（Midriff Flossing）泳衣，今年繼續大熱，更變奏成幼繩交叉纏繞在腰間及背部，將玲瓏浮凸的身材顯露無遺。交叉疊綁式設計更具修飾腰部線條之效，難怪在歐美女生之間會人氣高企。

4.低胸鋼圈泳衣

對於胸部小的女生來說，最尷尬莫如穿上泳衣後，胸部看起來更平坦。猶幸從去年開始，不少泳衣款式都加入（鋼圈）Underwire，令女生穿上後自信回歸。而今季的鋼圈泳衣不但有平口款式，更有利用鋼圈做出V形的獨特設計，加上時尚材質及復古印花，大大提升吸睛度。

5.異材質泳衣

誰說泳衣就一定由尼龍或彈性纖製造？今季就有不少泳衣品牌破格運用異材質，例如極具度假Feel的針織或型格十足的閃亮面料去打造時尚泳衣。這類質料雖然防水性不算太高，但對於想在甲板或沙灘上曬太陽或影相打卡多過游水的女生來說，已是綽綽有餘，夠晒搶眼！

6.防曬泳衣

對於想玩水又怕曬的女生來說，今季流行的長袖防曬泳衣，絕對是你的救星。這類泳衣款式有型耐看又能藏肉，穿上後顯陽光氣息。假如喜歡露少少肉，又可選擇前胸有拉鏈設計或Crop Top款式微露性感。