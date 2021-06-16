為新劇減磅！50歲高賢貞日行2個半鐘搣甩肥肉

曾拍韓劇《善德女王》及韓版《女王的教室》的50歲女星高賢貞，最近正拍攝JTBC新劇《看起來像你的人》，是她相隔兩年回歸公仔箱，上月她為演藝界盛事《百想藝術大賞》擔任頒獎嘉賓，見她身形比之前苗條不少，樣子亦完全不似已經5字頭，引起網民熱議。

最近有韓媒公開高賢貞的皮膚保養和Keep Fit秘訣，原來她過往曾在美容書中講過因為汽車內的暖爐對皮膚不好，所以在冬天堅持不開暖爐，而她會定期做皮膚按摩，錄影之後一定會立即卸妝，平時她除了塗保養品之外，也喜歡用Baby Lotion搽面，讓皮膚有機會休息。

身高1米72的她擁有媲美模特兒的長腿，所以她亦集中做腳部運動，雖然她在不用拍劇時會放棄Keep Fit，但在開拍新作品前3個月就會進入「減肥模式」，她曾在受訪時公開她的瘦身方法：「我是漫無目的地走路，每日至少會行2個半小時，除了搣甩肥肉，健康也變好了。」她又指因為家中有健身室，所以經常一個人在家中做運動，有時也會和經理人一起到漢江散步。而十分擦得的她在減肥時就會選擇卡路里低但營養價值高的食物進補，例如泥鰍湯和海鮮等低卡路里食物。