洗手盆唔去水！通渠神器真係Work？　

洗手盆長年累月的污垢堆積下，去水愈來愈慢。今集【自己屋企自己救】的任務，就是「通渠」，究竟可不可以將洗手盆的去水情況改善，回復暢通呢？

今次選購了3款通渠產品，液體及粉狀通渠劑均是日本製造，於百貨公司購買，另外亦選購了一款內地出品氣壓通渠槍。測試前，洗手盆滿水情況下，需要2分30秒才排走所有水。首先測試的是液體通渠劑，只要將通渠泡泡擠壓向去水位10次，再等待30分鐘就完成，事後再進行去水測試，時間縮短至1分5秒，去水有明顯改善。之後嘗試使用氣壓槍，用法與為球類打氣一樣，之後在去水位加小量水，並將吸盤對準去水位發射，不過事後進行去水測試，去水時間並無縮短。最後測試粉狀通渠劑，將粉末全部倒至渠口，再倒入200毫升熱水，等待6至8小時即可，去水測試表現同樣未有變化。

陳師傅就表示，嚴重淤塞一般使用氣壓或水壓方式。而3款工具中，氣壓槍採用手動方式，輸出氣壓有限，粉狀通渠劑只適用於輕度淤塞，而泡泡類型則有化學成分，亦未能溶解頭髮。他解釋，家中洗手盆淤塞，一般原因由於隔氣堆積大量頭髮，所以只要將隔氣拆出清理就可以。但陳師傅就不建議將所有水管拆出來，因為用家並不是專業水喉匠，重新安裝不當就有可能出現漏水情況。另外，他亦有一個小秘技，拿一條水喉接駁水龍頭，將水量調至最大，並將水喉放至去水位，再用毛巾塞實去水位，以水壓通渠。如果仍然沒有改善，就要向專業人士尋救協助。