港姐複試：唔見影已落選？「東涌羅浩楷」被起底來頭唔惹少

年度盛事《2021香港小姐競選》首輪面試有唔少騎呢佳麗成為全城熱話，今日（16日）進行第二輪面試，只係得番小部分「騎呢佳麗」有幸入圍，其中於第一輪面試大耍港女自拍十式搶Fo嘅張嘉慧（Amy）着上碎花裙現身，佢今次就文靜得多，只說：「我當嚟玩吓識吓朋友。」另外，喺芸芸佳麗中，Michelle竟以旗袍上陣似足「旗袍大媽」成功「突圍而出」，佢表示着旗袍因為對自己身形好有信心，並希望中西融會，展現中西美。

至於首輪面試最「爆」嘅「東涌羅浩楷」霍韻璇（Kirsten）就未見蹤影，未知係咪已經落選。但其實Kirsten非常有料，原來佢係唱得之人，曾以「Lenar Bata」之名發布過唔少歌曲及兩張專輯，部分歌曲更有拍攝MV，其中《Kiss Me》就去番佢來自嘅東涌取經，於屋苑內慢步，意境獨特。而面試當日陪同出席嘅哥哥亦以「Lenar Mitchell」之名出歌，兩兄妹又開設影片頻道，不時拍片合唱。

另外，Kirsten社交網有唔少自拍舊相，見佢留有大波浪捲曲長髮，回復少女味，未有如面試當日般「老氣」，網民即為佢平反：「你參賽嗰日係咪得罪造型師同化妝師。」至於其「提名人」林作連日來亦晒出Kirsten唔少靚相，當中一張相Kirsten着上旗袍，林作講笑話係佢第二輪面試嘅造型，豈料今日的確有佳麗着旗袍現身。