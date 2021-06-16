雙屏+大量贈品　終極電競台Phone抵港

ASUS今年3月推出電競手機ROG Phone 5，當時已事先張揚之後會有終極版ROG Phone 5 Ultimate推出。時隔兩月，此機王日前終於抵港，在沿用Qualcomm Snapdragon S888處理器底下，記憶體與容量一下子提升至18GB及512GB，效能更進一步。

機身亦與標準版亦略有不同，除只提供白色機身外，還採用雙屏幕設計，前面是6.78吋FHD+屏幕，支援144Hz更新率；背面則是黑白副屏幕，會在X模式、充電、亮屏等場景時切換動畫，用戶更可自訂動畫圖案，比只有點陣燈效的標準版要搶眼得多！

此機將於6月18日正式開售，即日起接受預訂，隨機附贈「ROG信仰Boxset」、「ROG Phone x MaskOn._ 限量別注版口罩」及屏幕保護貼。

同場加映：電競小物袋

TUMI Esports Pro可擴展小物袋專為收納手機及各式電競補品而設，它以FXT Ballistic彈道尼龍材料及耐磨塗層打造，耐用度有保證，同時內部空間寬敞，又附有專為無線耳機而設的專用口袋，讓所有小物收藏得井然有序。