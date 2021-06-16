超抵食肥牛火鍋　牛肉鮮嫩要Encore

【特約報道】對鍾意食牛雜嘅既朋友嚟講，絕不能錯過呢間「肥牛火鍋」，遠近馳名的招牌秘製牛雜鍋名不虛傳，雖然佢有唔同火鍋湯底，但始終牛雜鍋係最正，入面落足料，牛肺、牛蒡、牛腸、牛肚，大大件又好味，加上充滿牛骨味嘅湯底，食晒啲料再打邊爐，連火鍋料都盡吸牛湯底汁，好味！

招牌必試牛雜鍋

店家招牌之一的牛雜鍋，採用新鮮本地黃牛不同部位，加上秘製醃料來炮製，熬製十多小時的濃湯，分量十足，牛味濃得化不開，令人齒頰留香，身為牛癡的你務必要試！每鍋只需HK$168，還贈送大青島啤酒1支或樂天飲品3罐（獨立柯打也不過HK$17/3罐），十分抵食！

食完牛雜就要打邊爐，牛魔王就不要錯過頂級新鮮牛脊肉，肉質軟腍，現時柯打例（HK$208）加HK$1換取甘粟馬蹄竹蔗茅根鍋、沙爹鴛鴦鍋或香茜皮蛋鍋；柯打大碟（HK$268）加HK$1可換取麻辣鴛鴦鍋、高鈣鯊魚骨鍋或胡椒豬肚鍋。而招牌手切新鮮肥牛每碟只需HK$218，加HK$1可換取番茄薯仔唐排鍋、鮮茄鯇魚鍋或枝竹鯇魚鍋。此外，店家每日供應新鮮火鍋配料超過100款，推介醉雞及自家包製嘅水餃，大大粒，入面木耳豬肉蝦都好夠分量，最最重要係，價錢抵，相當抵食，值得Encore再擦過！

星級優惠夠晒筍

小店現時推出星級優惠，加HK$48換皇牌豬骨鍋、加HK$78換乾隆醉酒雞鍋、加$108換招牌秘製牛雜鍋，抵到無朋友！想食小菜嘅話，店家供應逾100款大江南北巧手小菜，佐酒一流！另，於消夜時段，更設大支裝青島啤酒（HK$19.8/支）買1送1優惠，喜歡放工啤一啤或夜貓子就不要錯過了！

肥牛火鍋海鮮酒家

地址：深水埗醫局街173~183A號嘉寶大廈1樓

電話：2753 7333（營業至凌晨1:30）

地址：旺角山東街32C號2至3樓（朗豪坊側新填地街交界）

電話：2770 2633（24小時營業）