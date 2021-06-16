粉絲激讚人氣似颱風　姚焯菲愈忙愈精神

競爭漸趨白熱化的《聲夢傳奇》，繼炎明熹（GiGi）憑《沒有你還是愛你》先聲奪人後，年僅14歲的Chantel（姚焯菲）及Yumi（鍾柔美）亦先後憑《戀愛預告》及《心急人上》備受關注！其中樣靚聲甜的Chantel，獻唱片段上載網站短短10天已突破二百萬點擊，留言逾2.1萬 ，並繼續穩佔熱搜榜第一位，成績驕人！

有Chantel粉絲更甚有創意地以「颱風消息」形容其銳不可當的走勢：「超強颱風焯菲（Chantel）集結在香港東南偏南約180萬view，即在北緯，李生嗰度，東經，JW嗰度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約1萬view，移向廣東西部沿岸。在過去一小時，橫瀾島、林珊珊及鄭國江泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時5000 view、7000 view及6000 view，最高陣風分別超過每小時2萬view、1萬view及4萬view。」

對於網民如此有創意，Chantel也大讚很有趣：「冇諗過可以咁樣形容我，多謝。」現時忙於考試兼應付比賽的Chantel，笑言愈忙愈精神：「呢排係真係少咗休息時間，但唔知點解，我瞓得愈少好似愈精神咁。（有冇壓力大咗？）自己係畀自己好多壓力，因為想做得好啲，唔好令人失望。」她又謂很感激大家喜歡她這個重新演繹的《戀愛預告》。

而在上周六的比賽播出後，紅隊隊長何晉樂（Rock）的《等》以及冼靖峰（Archie）的《黑夜不再來》，由於演出超水準，亦令二人殺入三甲呼聲漸高，不少網民亦戥Rock於比賽中輸給Gigi不值：「聽歌聽到喊，唔係個個歌手做得到。」、「輸咗評判，但贏在民意。」獲大量網友力撐的Rock，則公開留言答謝支持：「好多謝咁多位嘅愛戴，好多謝大家包容我嘅瑕疵。心理係我最大要克服嘅難題，我會繼續努力！」

Archie亦是獲得近乎一面倒好評：「有實力、有台風、識得享受舞台、性格好…一定會攞到頭三名！」而Rock與Archie的獻唱片段，3日間分別錄得超過30.7萬及23.8萬點擊，看來《聲夢》之後的比賽定必更加緊湊精彩。