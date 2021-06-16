Lexus二代目NX發表5必知！

Lexus發表全新第二代NX，不止搭載高剛性 GA-K底盤，軸距增，車身體積亦進一步放大，並首度加入插電式混能車型及採用新一代Lexus Safety System +系統等，以下是5大NX新焦點你要知。

1/.新一代 NX 採用 GA-K 底盤平台開發，並混合採用 1,180MPa及1,470MPa高強度軋鋼材鑄製，剛性表現提升。

2/.車身長、闊、高分別為 4,660mm(+20mm)、1,865mm(+20mm)、1,640mm(+5mm)，軸距亦來到 2,690mm(+30mm)。

3/.首增PHEV插電式混能版NX 450h+，搭載2.5L直四自然吸氣引擎及18.1 kWh 鋰電池組，並提供前驅或e-FOUR電子四驅選擇。最大馬力 306 匹，以純電模式行駛，純電續航力63km。

4/.全線導入最新 LSS+ 3.0 駕駛輔助//主動式安全系統，首度加入新e-latch system安全上落車系統，能透過盲點偵測避免開車門時發生意外。及首增Advanced Park系統，即使置身車外，透過智能車匙可遙控泊車。

5/.車廂採用全新Tazuna Concept中控台設計，有助駕駛者專注駕駛。配備14吋中央觸控屏幕、數碼化儀錶板、10 吋HUD抬頭顯示器及電子影像倒後鏡。其中14吋中央觸控屏幕輕微斜向駕駛席，並將駕駛模式切換旋鈕設在中央冷氣出風口下方近軚環位置。