【環球Ｘ無綫】涂毓麟戴祖儀合作為愛情療傷

環球唱片與無綫電視相隔11年再度合作，各自派出新生代歌手Oscar（涂毓麟）與戴祖儀（Joey）攜手合作，首次合作編製串燒歌，一口氣唱出多首時下流行的「給愛情療傷Cover」，歌曲包括：《一人之境》、《那一年零一個月》、《我不如》、《E先生連環不幸事件》、《蝸牛》、《遲了悔改》及《讓愛高飛》。兩人外貌與聲線都非常匹配，是新一代的音樂螢幕CP。

Oscar的鋼琴王子形象與性格爽直的長腿女神Joey擦出火花，Oscar彈得一手好鋼琴，而Joey彈木結他，合奏成今次Medley，兩人彈唱皆精盡顯音樂才華。當合唱苦情歌時，更唱進聽眾的心坎之中，略帶青澀的聲線帶出不一樣的情感，不多修飾坦率的表達是年輕歌手的本錢。同時他們代表着環球與無綫重新合作，為樂壇注入新力量。

Oscar與Joey工作繁忙，特意抽空拍攝Medley cover，Oscar表示拍攝非常順利，更大讚對方叻女：「錄音過程比預期順利，雖然大家唔多時間去準備，但係一埋位開始就好夾，成個過程好舒服，效果亦比預期好！佢真係好叻女！」另外，他認為男女對唱的難度在於尋找兩人合適的音域，不過兩人都有深厚音樂底子，所以問題不大。