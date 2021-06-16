《死因有可疑》3大質疑遭狠批　方力申逐一解畫

一連五集、無綫燒腦綜藝節目《死因有可疑》昨（15日）晚情節繼續圍繞第一個單元進行搜證及調查，由於已入戲肉，氣氛相對緊張，兇手矛頭直指游嘉欣與劉佩玥，游嘉欣身上驚現可疑爪痕，劉佩玥又一度前言不對後語；而TVB社交網進行的競猜兇手投票活動，二人所得票數亦旗鼓相當。

由於節目拍攝手法嶄新，觀眾評語好壞參半，亦有網民提出製作「太Hea」、演員「唔清楚劇本」、「成日忍唔住笑」等3大質疑，對此，最為了解拍攝流程的節目主持方力申受訪時逐一解畫：「大家係特登跳出個角色嚟拍，因為想多啲綜藝感，同埋想觀眾覺得真係同我哋一齊玩緊遊戲。其實個拍攝係好認真，淨係道具都超過200件，好多係人手做。同埋我哋每個人收到嘅劇本都只有兩頁，得劇情簡介同角色設定，好多對白都係睇吓搜證搜到乜再臨場爆肚，導演係想我哋連自己角色嘅細節都唔清楚，佢覺得咁樣刺激啲。」

今晚（16日）除了會揭曉「校園幽靈殺人事件」真兇，並會播出第二個單元「大時代殺人事件」，演出除了方力申、游嘉欣、郭子豪及張秀文外，還有周柏豪。據知第二個單元人物關係與案情更為錯綜複雜，為了配合劇情，劇組還刻意搭建了一所「圓形屋」，導演Marcus謂：「因為個劇情需要間屋係咁嘅形狀，喺外面好難搵到，所以就索性搭出嚟。」