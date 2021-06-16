袁潔瑩自爆有人群恐懼症　未為復出做好準備

歌手莫鎮賢宣布新成立由歌迷和義工組成的新團隊「尊賢薈」，今日（16日）在新蒲崗舉行啟動禮，而一班歌迷為他預祝明日生日，好友袁潔瑩（Fennie)、肥媽和韋綺姍等出席到賀，韋綺姍原來跟莫鎮賢是同年同月同日生，認真有緣，2人還一同切蛋糕慶生。她透露女兒在疫情下留家上網學習，情緒受到困擾：「囡囡網上考試時，見到佢全身震，我教佢深呼吸放鬆。」

Fennie雖然消瘦不少，但精神不錯，她台上分享喜歡每日氹自己開心，亦希望將開心感染身邊人。莫鎮賢笑她經常說話口窒窒，似「西瓜刨」，但一上台就口齒伶俐，並透露2人感情要好，晚上睡不着時會傾心事，因他們樣貌和性格相似，故不少人覺得他們似「兩兄弟」，Fennie就讚他勤力：「佢之前成日返大陸工作，回港就算好攰，若應承我哋食飯，點攰都出嚟，同埋佢好有義氣，會衝出嚟幫手。」

提到其身體狀況，Fennie承認患情緒病，她說：「情緒唔係幾好，試過由中環搭車去銅鑼灣都覺得好吃力，唔知點解，睇醫生後，醫生話我有少少焦慮，出街好緊張心跳快，好似跑街咁，有人群恐懼症。」問到是否因為情緒病關係，而未有復出幕前？她說：「我係嗰段時間唔知發生乜嘢事，有一年多時間，頭髮好長都自己剪，唔想出街見人。（啲人話你瘦好擔心你？）係視覺上，有時飲水唔多或者夜瞓，臉就好削，事實上我體重和身形，我妹話係正常，超過100磅。」

莫鎮賢乘勢問她何時復出？她笑說：「等機會！」她覺得自己除了拍戲，很多事也不懂，透露疫情期間，其實也有不少工作，但被她推掉，她說：「有啲工作推咗，舞台劇都有，排咗但疫情關係冇公演，劇集都有搵，不過覺得個角色怪怪哋，自己拿捏唔到，太耐無出現，唔想令觀眾失望，身體和心態都要準備好先。（有冇經濟壓力？）冇收入呀，多有多使，少有少使，有冇經濟壓力唔識答，好多朋友會請食飯嘅。」莫鎮賢讚Fennie好知足，不會買名牌，更約定之後一同做義工去執垃圾。