港姐複試：葉靖儀晒神秘三角　Kimberlie係港大Law霸

不少佳麗原來「禾桿冚珍珠」，社交網暗藏大量性感泳照。其中大露背上陣、似足韓妹的葉靖儀（Michelle），私底下熱愛戶外活動，經常上山下海，狂晒火辣水着，以紅色一件頭泳衣開高衩騷「神秘三角」，又着上白色比堅尼「拋胸」，非常養眼。

另一位以紫色碎花裙現身面試的Kimberlie，平日則愛着熱褲騷長腿，亦不時出席船P晒泳裝。其實她大有來頭，不但港大法律系畢業，更曾於《2018亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）》奪得「最佳肌膚獎」，而講到今次參選港姐，她則表示希望以港姐身份幫助弱勢社群。

今屆港姐不乏「友台」代表，除林作母提名的霍穎璇（Bronte）外，原來演員及模特兒出身、現年23歲的Natalie（王俊雅）亦與ViuTV關係密切，她今年曾參與拍攝ViuTV五周年劇《YOLO的練習曲》化身「港版AKB48」，與姜濤緋聞女友Candy（黃曦誼）及「港版周子瑜」Jeannie等同場較勁，更與MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、Frankie等ViuTV藝人一同上過戲劇訓練班。而她現身面試時，問到她曾參與ViuTV節目，她就表示合約沒有牴觸，又指對參選港姐有信心，會全力以赴。