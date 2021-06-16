姚焯菲批准吳業坤做歌迷會會長

無綫選秀節目《聲夢傳奇》晉級第10集的9位參賽者到將軍澳電視城綵排，其中大熱炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）一同受訪，講到Chantel表演的《戀愛預告》短短10日已逾2百萬點擊，她謙稱：「揀呢首歌因為大家話啱我唱，首歌好sweet，開心大家鍾意。」問到Gigi被Chantel超越可會不開心？她表示：「我唔覺得唔開心，最緊要幫到收視，冇話邊個超越邊個。」她們又謂沒有視對方為勁敵，Chantel表示：「15個參賽者都係戰友，一齊進步。」Gigi亦謂只會跟自己鬥。

講到現特設「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」，問到人氣高的Chantel可覺贏硬？她謙稱：「又唔係，大家都有好多支持自己嘅人，會做好自己，15個人都有機會。」問到Gigi可有信心贏回一仗？她亦表示：「最緊要做好自己，自然有人賞識。」而講到她們現時大受歡迎，問到可會有壓力？Chantel表示：「壓力來自自己，因為今次多人鍾意睇，唔可以令大家失望，下次要做得更好。」Gigi亦坦言：「壓力一定有，都係自己畀自己，只要唔畀自己壓力就OK，依家係要搵解壓方法，不過我仲未熟悉自己，所以仲未搵到方法，但一定會盡力做好件事。」

另外，講到吳業坤是Chantel粉絲，更謂要做其歌迷會會長，她坦言：「我識佢呀，其實我一開始知道嘅時候，竟然有個唱歌咁好聽、咁仰慕嘅歌手，我好鍾意聽佢唱歌，所以一知道嘅心情好複雜，以為自己發夢，要打吓自己，哈哈。（畀佢做會長？）OK，批准！（有機會想同佢合作？）都想，全部歌手都想合作。」