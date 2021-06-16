西葉瑞希　搭上女魔頭原來係……

維持正義可以話係普世價值之一，所以見到有人走歪路，又或者與壞人為伍，都應該要勸戒佢哋盡快回歸正軌！最近可愛巨乳妹西葉瑞希就被發現與女魔頭搭上，似乎背後仲有大陰謀，不過大家唔使擔心，講緊嘅係佢演出網劇嘅劇情咋！

可愛嬌俏

喺日本入劇院欣賞舞台劇係主流娛樂之一，當中有唔少美人兒更加喺舞台劇界與寫真界兩邊走，好似青春又好身材嘅安倍乙就係其中一位，至於今日同大家見面嘅西葉瑞希近期亦喺舞台劇界相當活躍。

今年22歲嘅佢雖然眼細細又有少少哨牙，但係整體上予人形象整潔嘅良好感覺，笑起上嚟可愛度爆燈，天真嬌俏氣息仲令人覺得精神為之一振添！身材方面，同樣令男人醒神，全身肌膚鮮嫩又白滑，肉地軟彈適中，上圍仲有一對F奶斤両十足，有美巨乳又有可愛童顏，喺寫真界甫登場就成功揚名，不過對比起拍寫真，佢似乎更鍾意發揮自己嘅演技。

演技獲讚賞

2012年佢開始踏足舞台，以偶像組合「Star☆T」成員身份表演，之後轉投到另一個組合「Kyueens」並擔任隊長一職。長得亭亭玉立嘅佢，又青春又好身材，梗係要拍性感寫真騷吓哥利，亦參加過寫真界嘅選美活動「Sakidol Ace生存戰 第9季」，結果奪得亞軍，為其寫真女優履歷表添上榮譽。

近期佢參演唔少舞台劇，包括《The Fateful Gift》、《迴轉！無敵之殺人案！》等，演技備受讚賞。此外，佢憑住演出特攝片集《魔進戰隊煌輝者》令人氣一再提升，更加獲安排演出外傳網劇《魔進戰隊煌輝者約頓娜》。從預告片中，見到扮演學生妹嘅瑞希同飾演女魔頭嘅寫真妹桃月梨子搭上，關係仲幾曖昧，據講兩人仲會聯手合作令世界毀滅繼而得到重生，令人相當期待阿妹嘅演出呀！

西葉瑞希經常會喺社交網分享最新嘅舞台劇演出情報，想知道阿妹最近又忙住去邊度登台演戲，可以多啲Click上去睇。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-24-34