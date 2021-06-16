遭那英霸凌咒罵　楊紫EQ高擺平大恰細風波

內地天后那英因參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》而人氣再攀高峰，身為演藝圈大姐大嘅佢，性格直率，作風又霸氣，就係因為佢太直話直說，最近喺劇組鬧出「大恰細」嘅風波。

話說那英同內地「90後小花旦」楊紫一齊演出綜藝節目《萌探探探案》，楊紫扮演「假好人」嘅角色，喺頭2集中，以善良形象呃晒全世界，而那英就唔扮嘢，經常顯示其「阿姐」真本性，佢對人「真情」嘅態度就成為眾矢之的，被網民批那英「恃老賣老，人品沒質素」。

到3集時，我行我素嘅嘅那英更變本加厲，曾當面藐爆後輩楊紫鬧「假單純」、「對她就沒有好印象」。當中最令網民眼火爆係，那英翻楊紫白眼，又疑踢楊紫一腳，啲網民覺得作為一位前輩對後輩作「語言欺凌」不特止，仲要做埋嗰個「憎到出面」嘅行為，其實只係做一個綜藝節目啫，何須咁認真、咁狠，覺得那英欺人太甚。而經常被那英嚇到膽汁都出埋咁滯嘅楊紫，曾經忍唔住爆大鑊話：「上次那姐走的時候，指着我說『你這個壞人，你不得好死』！」

呢場「職場霸凌」是非發酵咗幾日後，終於由後輩出手平息干戈，楊紫喺社交網留言：「那姊那姊，後面我們一起組隊！」而那英亦轉發留言回覆：「是啊是啊，我也想跟你組隊，姐不會玩兒你帶着我。」鬧劇告大圑圓結局。