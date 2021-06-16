紀卜心走出網絡欺凌陰霾　取代愷樂升呢「狼人殺女神」

台灣「中學生女神」紀卜心早於17歲在網上爆紅，被喻為「初代網紅」，卻慘遭網絡欺凌，一度壓力爆煲，近年她走出陰霾於綜藝節目重新活躍，更趁原主持愷樂因桃色風波被叮，成功攝位獲封「狼人殺女神」，加上曾獲楊丞琳惡整「加持」人氣再升，社交網突破百萬粉絲！

現年26歲的紀卜心是網拍模特兒出身，前年亮相台灣綜藝節目《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元，憑出眾口才及超強遊戲技術一鳴驚人，火速獲網民喜愛，自此成為常駐嘉賓。至去年唯一的女主持人愷樂（蝴蝶姐姐）因被爆與台星羅志祥有不正當關係而全面停工，帶挈她曝光率大增，更在眾多女嘉賓中脫穎而出，成為網絡票選的「狼人殺女神」第1名！

男女通殺

人氣幾級跳的她即獲大量時裝、美妝品牌青睞，廣告邀約不斷，她趁機開設個人影片頻道，以化妝教學為主，吸引不少女性粉絲，成為新一代「美妝大王」。與此同時，個子嬌小、身高只得1米51的她其實「禾桿冚珍珠」，身懷32C有料上圍，她亦毫不吝嗇網晒性感福利照，因而深受男粉絲愛戴，「男女通吃」之下社交網追蹤人數突破100萬，不但獲台灣女星楊丞琳邀請合作拍片玩大整蠱，連她簡單一張到果園拍攝的照片都造成哄動，令果園布滿人潮，可見其影響力非同小可。

其實風光背後，她亦曾經歷不少辛酸史，在17歲時曾因美照在討論區曝光而彈出，當時獲邀擔任網絡旅遊節目主持，惟因經驗不足被網民鬧爆「虛有其表」狠批是花瓶，當時年紀尚輕的她不勝壓力，大受打擊，之後曾沉寂一時，但她未有放棄，反而進修化妝決心擺脫花瓶稱號，終在再遇機會時能一展所長。

Profile

年齡：26歲

身高：1米51

三圍：32C、22、33

體重：37kg