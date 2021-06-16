善用天賦本錢　人氣大爆發

最近有位美國天后級脫星做遊戲直播主持，不過佢喺遊戲平台上唔係打機而係風花說月，居然深受歡迎，更嚟個人氣大爆發，究竟係點解呢？另外，韓國有位表演彈琴嘅女網紅，喺善用天賦本錢嘅情況下，同樣獲得超高人氣。

不務正業人更紅

理論上，話人哋「不務正業」，絕對係個貶義詞嚟，只係用喺美國脫星Mia Malkova身上嘅話，呢句話絕對係讚美！1992年7月1日出生嘅佢，2012年出道拍四仔，2013年進軍日本AV界，2014年喺AVN頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，2016年喺XBIZ頒獎禮更榮獲「年度脫星大獎」，奠定天后級地位。

喺四仔界人氣爆紅嘅佢，前年開始喺遊戲直播平台Twitch開設名為「miamalkova」嘅直播頻道，打憑住四仔天后嘅人氣，頻道收視尚算唔錯。早前佢着住泳衣喺浴池風花說月做直播，影片即打入最高收視直播十大，而且係唯一一套非遊戲直播嘅影片，更令人氣大爆發，可見34E-26-36嘅三圍加上比堅尼嘅威力，對遊戲迷嚟講吸引力有幾大！

約會App增疫針標識

喺約會App上結識到心儀對象，跟住會做啲乜？不過受疫情影響，約會已係種高危活動，為咗鼓勵民眾注射抗疫疫苗，除咗舉行抽獎活動外，就連約會App都嚮應起嚟。喺英國相當受歡迎約會App嘅Tinder、Match及Bumble早前宣布，會喺應用程式上加上注射疫苗與否嘅標識，等想搵對象嘅男女能夠根據對方疫針注射情況，決定跟對方約會與否。此外，若然程式使用者打咗疫針，更可以獲得免費升級用戶等獎勵。

事實上，喺抗疫期間唔少單身男女因疫情而變成零社交，根據英國市場調查公司YouGov嘅調查發現，有31％受訪者願意跟已接種疫苗人士約會，有28％表示喺注射前，唔會尋找愛情對象。打咗針，約會時行為親密啲，係咪會安心啲？

韓爆辣彈琴女網紅

識彈鋼琴嘅索女真係仙氣十足，如果加埋身材火辣及性感衣着，真係想唔紅都難，講緊就係呢位韓國人氣網紅Leezy。作為IG網紅及人氣YouTtuber嘅佢，樣貌及身材固然係一等一，最難得嘅係佢仲彈得一手好琴，而且佢仲有一個賣點，就係每次彈鋼琴時，總會以超性感嘅造型登場，從透視睡衣到側乳外露性感迷你裙等，畀到大家「乳」別不同嘅視聽感受，難怪佢嘅YouTube頻道有超過67萬人訂閱啦！

不過，大家咪以為Leezy係純粹嘅網紅，事關佢早喺2005年時便已演出廣告，仲曾經演出過電視劇，及跟其他女郎組成女團進軍樂壇，2020年9月開設YouTube頻道，憑性感造型爆紅。