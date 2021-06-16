【《刑偵》率先睇】視帝王浩信勾義嫂　偷食傅嘉莉！

無綫新劇《刑偵日記》集合影后、視帝及人氣演員參演，未正式推出已令人引頸以待。無綫近日安排於myTV SUPER作「率先睇」，首集相當吸睛，講述扮演臥底的王浩信艷福無邊，與傅嘉莉及黃智雯「肉搏連場」。

王浩信先出動麒麟臂「勾義嫂」傅嘉莉，2人禁室培慾激咀，打算有進一步行動之際，「大哥」陳志健登門捉姦，僅用浴巾遮掩的傅嘉莉爬窗逃走危坐簷篷，「露波邊」惹遐想。然而慾火遮眼，她竟斗膽再約王浩信車震，期間發現車內被放置炸彈，要拆彈專家黃智雯到場解圍。此時，王浩信緊張到用腿夾實智雯，場面搞笑！

談到今次踩界演出，傅嘉莉表示：「這一幕係經過編劇同監製嘅精心編排，我豁出去做好每一場戲。好多朋友睇呢幕都替我擔心，其實跨出去平台時有威吔，非常安全。」

至於弱質纖纖的黃智雯要穿上7、80磅仿真拆彈衣，且於盛夏拍外景，她直言當時「呼吸唔到」：「一cut機其他演員除衫降溫，我就繼續一層層咁着上去，好彩開拍前我有健身做好準備。」她又指一眾演員鬥fit，不時於拍攝現場隨手拿起物品就當啞鈴操肌，大家都希望以最佳狀態演出。

另外，惠英紅首集登場目露兇光，並交代她多年前曾用老鼠藥意圖毒害子女王浩信及戴祖儀，令前者留下嚴重心理影響，搞到人格分裂！