【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初八丙申火滿日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：安床、作灶、狩獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、8、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

狀態一般，仍要處理大量瑣事，令身心更疲累。

金牛

財運不錯，輕鬆自在，可以做自己喜歡的事。

雙子

因忙碌而心煩，易得罪人，適宜留在家中休息。

巨蟹

愛情要靠自己爭取，等待別人牽線實在太被動。

獅子

人算不如天算，想節約開支，偏偏花了更多錢。

處女

勿待薄自己，花點錢換來好心情，何樂而不為？

天秤

事業發展走到瓶頸，是時候要改變鴕鳥政策。

天蠍

力求完美之餘，要量力而為，勿逼得自己太緊。

人馬

心態有點散漫，易被突發狀況弄得不知所措。

山羊

收斂鋒芒，多給別人讚賞，有助收獲好人緣。

水瓶

或要接手別人留下的爛攤子，令你忙得一頭煙。

雙魚

工作運稍遜，幸獲友人幫忙化解人事煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）虎 健康差

鼠

學識互相尊重，就能夠把感情問題一一化解。

牛

工作運上升，能洞悉客戶需要，有利傾生意。

虎

是日沖煞，易受健康問題困擾，要小心飲食。

兔

能夠處變不驚，但與人相處時切忌自把自為。

龍

想法太負面，一旦遇到複雜問題，很易退縮。

蛇

健康運平平，情緒問題要正視，以免鬱到病！

馬

與人相處不能太過被動，並要懂得互相尊重。

羊

桃花欠奉，脫單時機未到，心急會自招煩惱。

猴

有太多事情要操心，花錢買開心也於事無補。

雞

精神狀態欠佳，宜做好本分，切勿多管閒事。

狗

記性差，小心處理文書，提防丢失珍重物件。

豬

公私不分會影響工作表現，小心被公司抽秤。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

趕走第三者

風水學上有些技巧是趕小人的，而所謂第三者，其實是破壞婚姻、感情和家庭的小人，運用趕小人的方法對付，較易令對方現形，猶如照妖鏡一樣，讓另一半看清楚小人的真面目。

這個對付小人的方法需要利用睡房的白虎方（站在睡房中心面向房門，自己的右方就是白虎方），那是主婚姻關係的小人方位，只要懸掛或擺放一面八卦鏡，就可以把小人的原貌照出來，但要花上一些時間，一般而言，以銅製的八卦鏡為佳。千萬不要把八卦鏡照在自己的睡床上，否則有不利作用，容易令人生病或精神不振。

八卦是陰爻和陽爻的結合，這個陰和陽就是氣的組成，位於白虎方能重組小人的氣，對小人形成不良影響，但對於自家的家庭關係卻有利。

嚴格而言，八卦鏡應該懸掛在大門前，或是懸掛於窗台外，能對治窗外、門外的煞氣，用於睡房之內，是有點怪招成分。所以正路一點，應運用青龍和白虎之間的平衡方法，加強睡房左方青龍之氣，削弱右方白虎之氣。舉例，可在左方的青龍位擺放一具風水龍，讓青龍位的力量得勢，因青龍位和白虎位之間的強弱，好像是一個搖搖板，左上便右落，右落便左上，所以能加重青龍位的力量就可以，白虎小人的性質就自動減弱，利於趕走第三者，讓配偶和第三者的關係決裂。