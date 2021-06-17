周星馳成歷屆港姐最強司儀　出IQ題玩謝盧淑儀

《2021香港小姐競選》已完成第二輪面試，大家有冇邊位心水佳麗呢？港姐最好睇一定係問答環節，可以見到佳麗急才外，又可以睇到佢哋同司儀嘅互動，過往真係出現過唔少經典場面。

不過要數經典中嘅經典，一定係1992年港姐決賽，當年除咗有曾志偉、陳欣健同鄭丹瑞外，仲邀得周星馳呢位特別嘉賓做司儀，喺最後五強問答環節，佢嘅超級無厘頭IQ題，真係考起嗰屆包括冠軍盧淑儀等5位佳麗。

周星馳第一條IQ題已先聲奪人，佢問：「讀完香港大學要幾多時間？」當屆季軍張雪玲自信滿滿答：「3年！」點知周星馳即當頭棒喝話佢答錯，然後話：「係一秒都唔使，香港大學4個字！」之後佢再問：「點解華盛頓斬完棵櫻桃樹，佢爸爸唔即時責罰佢！（答案係：當時華盛頓手上仲有把斧頭，爸爸驚個仔用斧頭劈佢）」、「有人一手喺14樓推部冷氣機落樓，點解部冷氣機即刻變咗『空氣』？（答案係殺人兇器）」點知冇佳麗敢答，因為怕答錯會扣分，令場面形成膠着狀態。

最後周星馳問：「1加1等如幾？」盧淑儀唔理三七廿一，斬釘切鐵答：「2！」結果答啱！所以網民都話周星馳真係好難捉到佢路，就好似《新喜劇之王》女角主鄂靖文講過，人人都唔敢喺片場向周星馳畀意見，鄂靖文就敢提出，所以對佢另眼相看，因為周星馳夠飄忽，所以佢先係歷屆港姐最強司儀。