鐵甲奇俠是如何煉成的？羅拔唐尼道友變20億富豪

憑漫威（Marvel）超級英雄「鐵甲奇俠」一角令事業鹹魚翻生的荷里活影星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），其翻身之路的確夠晒傳奇！在事業如日中天之際沉迷毒海，最終成為階下囚！

唐尼5歲已入行，自細已迷上毒品。而到他長大後更因名利沖昏了頭腦，90年代中他多次因藏毒及非法藏械而被捕，更曾因受藥物影響，闖入鄰居大宅並於床上睡着，最後被判緩刑3年，但1999年因兩度缺席毒品測試而要服刑3年。翌年提早獲釋後，洗心革面努力工作。憑劇集《甜心俏佳人》（Ally McBeal）令事業鹹魚翻身，更憑劇集奪下金球獎最佳男配角，可惜再因藏毒被捕，被劇組炒魷。

2001年，他決心戒毒！在人生最失意時，圈中老友兼舊拍檔米路吉遜（Mel Gibson）幫他一把，找他在其投資的電影《奇探心魔》（The Singing Detective）中擔任男主角。「得人因果千年記，受人花戴萬年香」，幾年前唐尼於《American Cinematheque頒獎禮》獲頒成就獎時，都有感激任頒獎嘉賓的米路吉遜。據知是唐尼指定米路頒獎給他，他領獎時表示米路曾鼓勵他外，亦在他戒毒後請求外界原諒他，所以米路絕對是他的恩人。唐尼成功戒甩毒癮重新出發，但他的兒子Indio Falconer Downey卻染上毒癮，並於2014年因藏有可卡因被警方拘捕。最終他承認控罪，被判完成毒品教育課程，以及進入戒療中心7個月。

唐尼於2008年憑《鐵甲奇俠》一片成功令事業再次翻身，之後再憑另一賣座片系列《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）令他名利雙收！他當年以賤價50萬美元（約390萬港元）接拍《鐵》，結果影片全球大賣，隨後身價翻幾番，拍《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）合共袋走2億美元（約15.6億港元）。連續幾年成為荷里活最高片酬男星！現今身家約3億美元（約23.4億港元）成為荷里活影壇最疊水的明星之一！

攣直不分？

唐尼雖然有個結婚16年的監製老婆Susan，但原來曾有傳他是雙性戀！而他亦唔介意被人懷疑他的性取向。查實自從80年代他於電影《Less Than Zero》中演同性戀者之後，他一直被傳為雙性戀。往後他亦於多部作品中與男拍檔杜比麥佳亞（Tobey Maguire）及韋基馬（Val Kilmer）在銀幕上玩Hehe戀。