東方日報C1：麥翠嫻24歲女殺出　惡鬥怕醜關楓馨

無綫港姐昨日進行複試，經上輪篩選後，質素不俗，而星二代則殺出麥翠嫻之女Victoria與關禮傑女兒關楓馨「對戰」，現場亦有人出「股」惑、露深「坑」搶Fo。而晉級複試的「城大私影妹」Chloe，則被爆出爆粗短片贈興！

《2021香港小姐競選》昨日於將軍澳電視廣播城進行複試，經過上星期首輪面試篩選後，昨日的參賽者約有65人，首輪露面時已成為焦點的靚女「豪放版方媛」陳聖瑜（Yvette）、「翻版吳謹言」王女画女画、「健碩麥明詩」Carina、「城大私影妹」梁允瑜（Chloe）及「大鼻馮盈盈」Trixie等都有份進行複試。星二代方面，除了關禮傑大女關楓馨外，昨日再殺出昔日亞視花旦麥翠嫻的女兒Victoria。

關楓馨穿着白色連身裙現身，於車站受訪期間怕醜不肯除下口罩拍照，做訪問時更急急腳，問到作為星二代會否有壓力，她說：「下次再講。」之後於電視城見傳媒時，被問到高層樂易玲有否特別「召見」她，她即說：「冇冇冇！」而24歲從事金融業的Victoria打扮樸實，身材未見突出，她於母親麥翠嫻陪同下受訪。麥翠嫻坦言想女兒見識一下，望她能提升自信，Victoria則表示作為星二代有少許壓力，參賽只是抱住好奇及學習心態。

Chloe爆粗數前度

而Chloe被揭在社交網有大量水着相，問到是否在泳衣環節特別有信心？她說：「OK啦，我都有做運動。」另外，網上流出一段Chloe的爆粗片，片中她MK味十足、拎住串魚蛋向前男友說：「我呢世人最黑、最唔好彩就係識到你，我好×後悔同你一齊，你一定有報應，×你老×……你咁×賤得唔得㗎？其實我同你一齊真係唔係好開心，我同其他人一齊應該仲開心過你，我同你講，你畀第一個hurt得仲深囉！」據指她於大學時與前度發生小風波，因而流出這段爆粗片！

至於Yvette繼續「盛妝」作戰，鼻影超強，較上一次更似「方媛」，她識做地指郭富城是其兒時偶像。王女画女画穿身黑色露膊裙，低調得來有氣質，只懂聽普通話的她，廣東話「水皮」，自言要惡補。而Carina表示會調整心情，練習笑容及減肥，對於被指貌似楊采妮，她笑言有聽說過。

36D花裙Angel勁搶眼

年紀最輕、17歲的張曉祺（Ukei）被爆家境富裕，年紀輕輕已拍過3、4次拖，今次她出動超短白色貼身裙示人，行路時露出大截「股邊」，睇見都牙煙，及後於電視城正式見傳媒時，明顯看到她已穿上短褲。而以吊帶低胸花裙現身的Angel露出深坑，目測上圍達36D，被大讚性感時，她即用手遮胸。至於由美國波士頓返港的27歲Julianna從事金融業，一身健康膚色的她表現大方，期間更豪放地當眾抽Bra。

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