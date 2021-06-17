Anson Lo嗲爆「男友」姜濤　男女通殺

ViuTV節目《調教你MIRROR》現正熱播，組合MIRROR接受演技挑戰，並選出3強進入第2回合。成員Anson Lo早前拍攝電影《假冒女團》扮女生，今晚（16日）在節目內「冧莊」，扮演女角「素恩」與姜濤大演對手戲，想不到甫登場他即出現蝦碌情況，開不了門要工作人員幫手，卻無損他投入角色，向「男友」姜濤大發嬌嗔，投訴導演要求他NG 19次，說到激動勁大力推開對方，結果被形容表現驚喜非常。

而姜濤與Lokman演出亦獲評審大讚，3人成功進階。Anson Lo即變身男主角，與女拍檔對演餐廳戲，一口氣背誦3頁對白，就連他自己都驚忘詞，幸而順利過關。節目末預告內，Lokman談感受時爆喊，相信令一眾鏡粉相當期待。

另早前其中6子Alton、Frankie、Jer、Jeremy、Stanley及Tiger孖導師梁祖堯（阿祖）齊齊受訪，講到入Camp嘅難忘事，Alton就話最後嗰一日大家一齊開啟放假Mode，製作組仲好Sweet咁實現晒每個人嘅願望，有啲就係去沙灘游水、有人踩單車、有人就咁喺度行吓街，而佢就揀咗去沙灘玩：「難忘在喺入行後有時間都寧願留喺屋企，好少會出去，因為覺得出去會好唔方便，出去可能要有個伴，但又唔知搵咩伴好，加上疫情好似冇乜機會同班朋友聚會，仲要係我哋（MIRROR）出去玩喎！但我唔係單單講緊去玩樂，係講緊嗰一刻個心情，喺呢個Camp之前就算有呢個機會去玩，都可能唔係咁放心，係真係經過今次解開咗啲心結之後，用呢個咁好嘅心情去進行一個咁好嘅活動，其實係錦上添花！」

Frankie笑話節目完咗之後多咗個「智者」嘅稱號，其餘5子即取笑佢因為永遠理解唔到當刻發生咩，大智若愚咁，Frankie繼續講：「互相欣賞大家多咗，但對我嘅欣賞又過度咗，其實我有好多嘢都唔經大腦咁樣講、或者做，成日都好失魂咁樣，佢哋見到我有呢個弱點喺度，就即刻問我嘢，嗰陣我講咗啲連自己都覺得係語出驚人嘅說話，但依家已經唔記得咗係乜嘢嚟！跟住佢哋就叫我做智者，原來我發覺我呢一點原來佢哋都會欣賞㗎喎！就繼續做多啲，當做善事咁樣都好呀！哈哈！」

問到經過今次Camp，之後會想一齊住？Stanley搶答笑話係關乎土地問題，而至於現實嘅問題，第一時間Jeremy應該會癲：「到時佢真係會變咗個女傭融入家中，佢好需要整齊，又會忍唔住照顧大家嘅所有嘢，所以一係就你死、一係就佢亡！」