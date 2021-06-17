「睡公主」剷青紋身嚇親網友　荷里活女星犧牲靚髮唔簡單

美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning）向來形象乖乖女，於真人版電影《黑魔后：沉睡魔咒》中「睡公主」Aurora一角成功上位，最近佢大晒剷青兼紋身造型，嚇親粉絲，有網友仲話認唔出佢！雖然佢未有交代係咪新Look，但呢個造型已引起極大回響，唔知堅剃頭定假嘅呢？

其實唔少荷里活女星曾犧牲靚樣，不惜真‧剃頭活演角色，好彩呢班零死角美女顏值夠高，就算冇頭髮修飾依然完美駕馭，所以話自信美勝於一切！

Millie Bobby Brown於電視劇《怪奇物語》（Stranger Things）飾演超能力者「Eleven」而走紅，第1季以剷青造型出鏡，當年只有13歲嘅佢眼大鼻尖，加上演技大爆發，吸納唔少粉絲。現時17歲嘅Millie長得亭亭玉立，未知係咪劇集關係，讓佢鍾情80年代時裝風格。

奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）2006年為電影《V煞》（V for Vendetta）果斷剃光頭，全程以skin head造型示人，立體五官配瓜子面，戲中嘅佢與Millie Bobby Brown於《怪奇物語》中嘅神韻激似，同樣完美駕馭光頭！

「粗眉模」Cara Delevingne由模特兒成功轉型為演員，全靠努力兼為藝術犧牲，2017年為電影《Life In A Year》飾演絕症病人一角，不惜將頭髮愈剪愈短，最後更索性剃光頭，於嚴寒季節「真空」上陣，唔使埋位佢就會戴番頂帽，以免冷親光頭，佢對演藝嘅努力付出，觀眾有目共睹！

英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）於Marvel電影《奇異博士》（Doctor Strange）飾演「古一法師」，平日慣常以中性短髮示人嘅佢，呢次光頭造型絕對carry得綽綽有餘，白哲膚色配白金髮色，型格時尚魅力出晒嚟，完全睇唔出已年屆60歲！

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