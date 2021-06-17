毛曉彤被拖1,800萬片酬　仲要先畀12萬律師費

內地女星毛曉彤挾內地熱爆劇《三十而己》而人氣急升，早前更憑該劇跟《裝台》的秦海璐爭白玉蘭頒獎禮的「最佳女配角獎」。近日網上流傳，指其工作室向內地法院要求控告電視劇《畫江湖不良人》的文化傳媒公司，未有預期支付第3及第4期片酬達1250萬人民幣（約1,500萬港元）及逾期付款違約金250萬（約3,00萬港元），同時承擔逾10萬人民幣（約12萬）律師費等，據悉法庭已接受處理。

事件曝光後，網民竟未有心痛她被拖數逾3年仍未收到錢，而是驚訝曾參演過《神鵰俠侶》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等劇集，但從未擔任過女一，直至《三十而已》得到較重戲份角色，然而《畫》在《三十而己》之前幾年拍攝，在她未算最紅時，已得高片酬屬不太合理，難怪不少網民留言：「怪不得一個個擠破頭都要投身娛樂圈，的確賺很多錢」、「當年應借錢整容加入娛樂圈」等等。

有消息指她今次追片酬有難度，皆因有傳該公司名下均無可供執行的財產，所以就算要強制執行，她要收這筆千萬「爛數」可能遙遙無期，有網民指演員收入雖然高，但亦可能要隨時面臨「白做」的可能，笑言演藝工作也屬高風險工種。