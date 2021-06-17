受好友閃婚影響　菅田將暉被爆與小松菜奈同居試婚

28歲日本影帝菅田將暉，去年被爆暗撻合演電影《情系一線》(前譯：《糸》)的25歲女星小松菜奈，2人拍拖一年多感情穩定，被爆本月起同居試婚。有指菅田受好友星野源及松坂桃李閃婚影響，準備隨時做老襯。

上月尾，雜誌拍到菅田與小松先後腳離開所住的高級大廈。據女方的熟人透露，由於2人同屬圈中大忙人，為了爭取見面時間，今年初，菅田主動提議搬到女友同一幢大廈。雖然小松所住的地方不及他先前所住的大廈豪華，但菅田亳不介意。本月中，小松更索性解除租約，搬到菅田的寓所過同居生活。

據知菅田自2016年與小松首度合作電影時已暗戀女方並展開猛烈追求，但當時小松只當他是朋友，直至前年秋天第3度合作《情》片才正式撻着。成功奪得女神芳心的菅田，更興奮得與朋友開P慶祝。菅田拍拖不久，已視女友為結婚對象，去年1月更帶女友返家鄉大阪見家長。

不過，曾與韓國天團Big Bang隊長G-Dragon拍拖的小松，一向異性緣勁，甚至不乏來自外國的追求者，令菅田十分擔心。加上菅田受到好友好友星野源及松坂桃李閃婚影響，令他下定決心，想早日成家立室。菅田亮相昨日播出的富士電視台占卜節目時，便承認2年前感情生活有新的開始，又表示以往一味只顧工作，但最近開始考慮將來並作好準備，似為迎接踏入人生的新階段。