工作室表現被粉絲鬧爆！黃子韜Man爆：我自己決定的

成功的男人背後總會有個女人，而明星背後就是有個強大團隊協助，不過同時也會成為粉絲箭靶！話說大陸男星黃子韜（Tao）某一晚以黑色背心配鮮黃色外套出席晚會，但之後其工作室被粉絲質疑對黃子韜衣服穿搭把關不嚴格，並且社交網出圖慢、質量差，萬箭穿心！

身為「老闆」的黃子韜挺身而出維護，Man爆發文：「所有都是我自己決定的。雖然我對穿着打扮沒甚麼興趣，但也很感謝品牌的服裝。照片我都懶得拍，早發晚發能決定甚麼？每次換個破衣服拍個照麻煩的要死也沒甚麼太大意義。我只要能把歌好好唱完了就可。還是那句話，好好過好自己的生活，開心的做着你們喜歡的事情就是對我而言最大的喜歡，對於我，你們甚麼都不需要付出，開心了就看，聽，感受，笑就好。不開心了，別勉強自己做不喜歡做的事情給自己強加任務。你們幸福我就幸福。彼此的未來還有好多人要遇見好多事要發生，專注於自己的當下 成為在未來你想成為得自己。」

雖然有不少網民大讚其實穿搭不差，但也有網民留言：「別以為老闆幫你們說話你們就可以繼續不作為了，你們拿着錢就這樣糊弄，良心不會痛嗎？」還表示照片全靠黃子韜顏值撐着而已！