北韓人犯禁煲《Penthouse》　4青年判勞改逾10年

話題韓劇《Penthouse》雖然一直被劇迷炮轟煽情，但依然有不少觀眾邊鬧邊睇，第3季剛播出2集，據韓國電視劇話題性分析機構GOODDATA公布最新一周「最具話題韓劇」排行榜，《Penthouse 3》大熱拋離同期劇集，連續2周稱冠，該劇演員李智雅與朴殷碩分別進佔「最具話題電視劇演員」第8及9位，而排在第1及3位，分別是合演《我的室友是九尾狐》的惠利及張基龍。

此外，據朝鮮脫北者經營的南韓報刊《每日北韓》報道，繼韓劇《愛的迫降》後，《Penthouse》熱潮亦席捲北韓，最近便有北韓青年因違反當地去年12月制定的「反動思想文化排斥法」，偷看南韓電視劇而被捕兼送往勞改營。

據悉當中不少被捕青年便是因為犯禁偷煲《Penthouse》。報道指當中有4名北韓青年為慶祝其中一人的生日，而聚在一起至深夜觀看劇集被捕，而在他們身上搜獲的記憶卡內，儲存了逾30部南韓電視劇及電影，以及K-pop MV，當中包括《Penthouse》，結果4人被嚴懲，分別被判入勞改營長達10至12年。而據相關法例，偷看南韓、日本或美劇，最高刑罰可判處死刑，但依然有不少北韓年輕人甘願冒險。