潮牌6色彩虹　力撐LGBTQIA+

每年6月Pride Month,世界各地的時裝品牌或運動品牌都會推出以彩虹顏色為主題的限定系列,希望通過各式各樣彩虹單品設計,喚醒大眾對LGBTQIA+社群的關注。今年,各大品牌亦繼續共襄善舉打造一系列融入6色彩虹設計的服飾、配飾及鞋款,藉此表達對LGBTQIA+社群的支持。以下就為大家精選多達10個品牌最新的Pride Collection單品,好讓大家可以配襯上一身彩虹造型,用實際行動宣揚大愛和平的正面訊息。

色彩團結大愛

adidas Originals今年以Love Unites為主題打造系列,登場鞋款如Adilette 2.0、Nizza、Stan Smith、Superstar、ZX 1K Boost及Forum Low,均加入彩虹顏色、花朵圖案及「Love Unites」字樣點綴,以豐富色彩頌揚愛與團結力量。

紮染設計暗撐

向來鼓勵年輕人跳出框框表現自我的American Eagle,今年Pride Month就用上一系列紮染設計的繽紛上衣表達出對LGBTQIA+社群支持。當中除了必備的彩虹圖案外,更有加入哈哈笑標誌及「Love & Peace」字句,牛仔褲破爛位置更有彩虹色腰果花布托底,低調「暗撐」冇得頂!

鮮明立場支持

德國時裝品牌BOSS今年就特別推出一系列中性剪裁的服飾設計慶祝Pride Month,一系列服飾單品如連帽衞衣、上衣、內褲、襪款及波鞋均以白色作主調,並飾上彩虹旗幟及「Love For All」標語,用鮮明立場支持40多年來一直為性小眾爭取權益的ILGA WORLD(由全球超過160個國家及地區超過1,700個組織組而成)。

多元性別認同

每年Pride Month,Converse都必定會推出一系列限定鞋款,今年品牌亦再次力挺LGBTQIA+社群,打造出包括:Run Star Hike、Chuck 70、Chuck Taylor All Star及All Star Slide合共4個鞋款,將抽象的彩虹圖案及花卉圖案加入鞋身,鞋底亦用上標誌性的6色彩虹設計,用斑斕色彩表達出多元性別的認同。

彩虹狐狸出手

法國潮牌Maison Kitsune今年推出的Pride Collection亦同樣用上中性剪裁,設計將LGBTQIA+代表性的6色彩虹加上棕色及黑色重疊成為全色光譜,並以此與品牌經典的狐狸標誌結合,延伸出3款圖案運用到各款上衣、帽款及帆布袋上。Maison Kitsune更會將此系列淨銷售額中的15%捐予慈善組織The Trevor Project,以幫助年輕人解決相關問題,以實際行動建立大愛世界。

條紋宣揚平權

罌粟花圖案(Unikko)一直是Marimekko最具代表性的經典設計,但除此以外,1968年誕生的Tasaraita條紋對品牌而言亦有特別意義,因為當時品牌設計師Annika Rimala正是受平權運動浪潮所啟發而創作出此設計,自此超過50年Tasaraita條紋就一直成為平等象徵。今年藉着Pride Month來臨,品牌就特別用上Tasaraita條紋推出上衣、絲巾及襪款,以樂觀正面心態喚起大眾對不同性取向的包容。

9面旗幟代表

Nike Be True系列向來都是支持LGBTQIA+社群的力捧對象,每年Pride Month都必定有一系列精彩鞋款設計登場,今年就推出React Infinity Run FK 2、Air Max Pre Day、Blazer Low'77 VNTG及OffCourt Slide FP 4個鞋款,除了運用彩虹旗幟、「Be True」字樣及彩虹Swoosh打造設計,後踭位置更特別用上魔術貼,可以自由更換隨鞋附送帶有不同意思的9面旗幟,用大膽色彩表達出忠於自我的個性。

經典圖案新演繹

美國時裝品牌Ralph Lauren多年來對慈善公益活動都不遺餘力,除了早於2000年已經推出Pink Pony系列為不同癌症慈善機構籌款外,每年6月亦會推出Polo Pride系列以協助LGBTQIA+社群追求平等共融的普世價值。今年Polo Pride系列就推出採用彩虹色調新版Polo Pony經典圖案的多款服飾及配飾,系列所得的25%銷售收益會捐贈Stonewall Community Foundation,向不同的性小眾社群提供協助。

涼鞋踏出彩虹

戶外涼鞋品牌Teva今年亦藉着6月Pride Month到來,特別推出運用彩虹色調打造的涼鞋款式Original Universal Rainbow Pride、Midform Universal Rainbow Pride及Flatform Universal Stripe Style。當中彩虹織帶以再生環保物料製成,擁有速乾透氣特性,而超厚彩虹鞋底就營造出豐富的視覺層次。除了推出鞋款外,Teva亦會向人權運動基金會捐出3萬5千美金以支持LGBTQIA+社群,以身體力行方式號召社會大眾對多元共融及兩性平權的關注。

與樂壇天后聯手

由Donatella Versace主理的意大利時裝品牌VERSACE,今年亦再次與一直關心性別平權及社會議題的樂壇天后Lady Gaga合作,聯手推出1款印上「Born This Way」字樣及彩虹色調「VERSACE」字樣的上衣(黑白兩色)及貝雷帽,部分收益更會撥捐由Lady Gaga及母親Cynthia Germanotta共同創立的Born This Way Foundation,以幫助及支持LGBTQIA+社群及弱勢年輕人。