差啲搞到家變！碧咸被情婦大爆下體冇毛

英國前萬人迷球星碧咸（David Beckham）出晒名係顧家的好男人，視老婆Victoria及4名子女如珠如寶。但查實碧咸於17年前曾有段「黑歷史」，當時他被爆背妻與前助手莉碧嘉盧絲（Rebecca Loos）偷食。最終差啲搞到家變！

來自西班牙的莉碧嘉曾擔任碧咸的私人助手多年，2004年碧咸終於抵受不了助手的誘惑而背妻偷食。消息傳出後，她隨即接受電視受訪直認姦情。當時她指碧咸趁住老婆與兩名兒子留在英國而與她於西班牙工作期間偷食，她們發生過4次性行為。

而盧絲之後亦多次收錢受訪爆料，其中她就爆碧咸原來傾情荷里活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），並愛代入她的名作《風月俏佳人》（Pretty Woman）中李察基爾（Richard Gere）的年輕富豪角色。每次交歡時碧咸都會與她大玩「風月俏佳人遊戲」來增添性刺激。

除了莉碧嘉之外，2004年碧咸亦被另一女子丹麥牧師女兒莎蓮娜萊莉（Celina Laurie）爆料指與他發生過性行為，更大爆碧咸曾為她剃恥毛！而她更形容碧咸何B仔的模樣。她說：「佢下體雖然光禿禿，但我就唔會覺得出奇，因為丹麥，大部分男人都會將恥毛剃掉，如果佢唔剃，我反而會唔Like，咁污糟！」此外，她亦透露碧咸下體比起一般男士大。

經過「情婦」環爆料之後，碧咸一一否認並指自己的婚姻美滿兼有個好老婆。不過碧咸曾被指於曝光已主 動致電給妻子並哭着承認與助手有染。他除了求妻原諒之外亦認晒衰仔希望愛妻給他多一次機會。最終他亦獲得老婆原諒重新做人！

原本寂寂無名的她因與碧咸的姦情而走紅，曾參演多個電視節目包括《名人版求愛島》（Celebrity Love Island）及《Ｘ音素》（The X Factor: Battle of the Stars）等。其中最出位就是她亮相真人騷節目《The Farm》時在節目中為豬自瀆「取豬精」。而目前，她定居挪威擔任瑜伽導師，並與當地人結婚生子。雖然事過境遷，但她去年仍重提舊事。並表明自己冇悔爆料！她說：「我當時只覺得需要說出真相。我當時一直活在謊言及保密之中。」而她解釋當時是為了幾十萬英鎊酬勞而爆料。