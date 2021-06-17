二宮和也婚後人氣跌　「最喜愛尊尼男星」15大不入

今日38歲牛一的二宮和也，於「最喜愛尊尼男星」選舉中15大不入

今日38歲牛一的日本組合嵐成員二宮和也，2019年11月與前主播老婆伊綾子結婚後，今年1月更獲老婆誕下一女榮升老竇。雖然家庭生活美滿，但二宮婚後人氣急降。有雜誌公開每年例牌舉行，由超過10000名讀者投票的「最喜愛尊尼男星」選舉結果，二宮跌出15大外，而「最討厭尊尼男星」排名則打入第4位。

在「最喜愛尊尼男星」排名中，King & Prince的24歲主將平野紫耀首度稱冠，Hey! Say! JUMP主將山田涼介與KAT-TUN的龜梨和也，分別成亞軍及季軍。嵐成員相葉雅紀、SixTONES混血成員Jesse、嵐成員松本潤、Kis-My-Ft2主將玉森裕太、嵐成員大野智、King & Prince隊長岸優太及隊友永瀨廉亦打入第4至10位。去年排名12位的二宮，今年跌出15大之外。

而在「最討厭尊尼男星」排名中，今年第1位懸空，去年鬧出不倫戀醜聞而離巢的大師兄近藤真彥成為亞軍，季軍則是KAT-TUN的龜梨和也，二宮亦打入第4位。而二宮日前亮相節目宣傳嵐休團後首次主演的新片，戲中扮演人夫的他，右手無名指戴上道具婚戒示人，但已刺激不少嵐粉絲的神經。