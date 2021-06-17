樂壇小鮮肉HRVY新MV神還原里奧仔舊作

現年22歲的英國樂壇小鮮肉HRVY（原名Harvey Leigh Cantwell）近期加盟BMG唱片公司，而首隻單曲《1 Day 2 Nights》近日推出，而首MV大玩二次創作，神還原奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leornardo DiCaprio）的舊作《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）。十分玩嘢！

樣貌與里奧仔有幾分相似的HRVY，在MV中重演里奧仔在片中的股票經紀。重演他與同事們狂歡的一幕之餘，亦有與太太調情的鏡頭。絕對係神還原！而MV的創作團隊亦來頭不少，導演是名MV導演Charlie Lightening。他曾與多位紅歌手包括保羅麥卡尼（Paul McCartney）、Liam Gallagher、Jamiroquai等合作過。盡騷他與創作團隊的幽默與創意的一面！

HRVY雖然20歲出頭，但才華洋溢！《1 Day 2 Nights》是他於疫情封城期間與天后Kylie Minogue的創作夥伴Danny Shah於英國倫敦合寫而成，靈感來自疫情前的許多個盛夏深宵。談及新作，HRVY表示：「我想做一首與過往作品截然不同的歌 - 我覺得人們都需要重拍子和響亮的樂曲去重拾生氣。」