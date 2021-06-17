西班牙新「味」　食咗當去咗

以往臨近暑假，已有不少人計劃歐遊，當中多景點和美食的西班牙肯定是其中一站，停飛多時，大家的旅遊癮必定發作，幸好本地有西班牙餐廳近日都推出新菜單，讓各位用味蕾感受地風光，一於食咗當去咗。

海鮮盛宴

西班牙很多菜式都有海鮮入饌，在這個夏日，中環La Rambla by Catalunya推出全新的「Sea-to-Table」單點菜式，就有多款海鮮菜式，當中包括用鹽漬鯷魚製作的La Anchoa y El Boqueron、火炙法國醃鯖魚炮製的Mackerel & Smoked Burrata、焗海鮮千層麵、烤魷魚配Refrito醬汁的Calamar con Refrito de Ajo等。除了單點菜式，餐廳還推出2款以巴塞隆拿作靈感創作的「傳統」及「節慶」嘗味菜單，讓客人任君選擇。

創意海鮮飯

西班牙菜式中，最為人熟知首選西班牙燴飯，西營盤La Paloma的超巨型西班牙海鮮飯一向出名，近日主廚Alex Fargas話為了要慶祝世界各地的美食文化，由現時至8月，餐廳會推出每2周舉行一次的「Hot Wednesday」，每次他會和一位不同菜系的客席大廚合作，設計新口味的海鮮飯和多款創意菜式，共同創作的菜單會在餐廳供應2星期，直至下一個「Hot Wednesday」舉行，6月23日會和日本師傅聯乘炮製美食，之後還有秘魯、越南等大廚輪流出場，通常菜單會在約1星期前於社交媒體公布，有興趣不妨留意一下。

西班牙中部菜

提到西班牙，大多想到巴塞隆拿、加泰羅尼亞等熱門旅遊地點，其實當地還有很多特色地區和美食等待發掘。中環Ole由現時至6月30日推出6道西班牙中部卡斯蒂利亞菜菜單，當中包括卡斯蒂利亞和馬德里的美食，頭盤有傳統Cecina西班牙風乾牛肉、香脆的Tigres傳統炸青口、馬德里炸魷魚和入味的Callos燉牛肚辣湯鍋。主菜4選1，包括有啖啖肉的塞哥維亞式烤羊腿肉、Pisto Manchego燉菜鍋、西班牙扁豆鍋配鵪鶉及鵝肝或Pavia馬德里焗鱈魚，最後以西班牙冬甩或炸鮮奶作結，讓客人味蕾作西班牙中部的深度遊。