影靚相第一take最正！胡曦文自爆前一晚失眠

商界女強人胡曦文（Christy)早前榮登時尚雜誌封面，事前準備了良久，攝影師埋位，結果第一張便做了封面，應驗了第一Take永遠是最好的定律，她說：「無諗過第一take試相嗰張反而係最鍾意，嗰件黑色衫個蝴蝶結原本喺裙後面，影相時靈機一觸將蝴蝶結擺喺前面，構圖好特別。同埋成輯相好似靠喺窗側邊，其實全部係打燈效果倒影。」她自爆拍攝前一晚失眠無睡，擔心第二日影相時會瞌眼瞓，最後喝了兩杯咖啡，出奇地好精神，又意外地收水，令她變臉尖尖，笑說：「唔知係咪下次都要捱眼瞓影相呢！」攝影師與Christy本身認識，是次拍出一個全新感覺的韓風Christy效果，工作人員都甚驚喜。

其實Christy自14歲便入行當模特兒，拍過無數廣告，對於拍攝前失眠，她自認「好渣」，她說：「每次我影相之前，腦就不停諗件衫點、個樣點、甫士點，成晚做好多功課，希望做到手、眼和身體語言配合，我會對鏡練幾個鐘。」她覺得做任何事，都要投入，她為求效果，會不斷訓練自己，覺得凡事都要努力，肯花時間的話，就會好容易完成。提到她得到媽咪鼓勵，後來跳出模特兒框框轉而營商做老闆，感恩自己曾經做過模特兒：「人生好難預料，今時今日未必係你想做嘅嘢，但就係因為今日做嘅事，幫助將來自己做到好想做嘅嘢。」