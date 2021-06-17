靈敢侶情：何必偏偏選中我

15歲那年，發生了一件怪事，至今仍找不到原因。

事發前一晚，我在書桌如常地做功課，抬頭望向十步之隔的掛牆鐘，已經是晚上十一時，為了解悶，我走到窗前，遠望對面通往另一屋苑的天橋，清楚見到一對夫婦邊走路邊吃甜筒。

翌日早上七時，我如常梳洗更衣上學。在走路回學校的路上，我在約200米之隔，清楚見到一個束着整齊馬尾，馬尾上還套着深藍色蕾絲髮圈的女生，那正是我的好同學，我立即跑上前跟她結伴走。

就在這之前，一直沒有奇怪的意外發生，直至上課。

那是中國歷史課，我坐在一排六個坐位的第五個，一如以往地，我拿筆準備抄寫要點，突然間，我發現視線變得很模糊，完全看不清楚黑板上的字，我的第一個反應是︰黑板有問題。

問隔離的短髮同學，她卻搖頭。

「但你看到老師寫甚麼嗎？」她點頭。

「不會模糊？」她再一次搖頭。

「你真的看不到字像墨水一樣化開嗎？」

她不耐煩地說︰「你近視了。」

近視？不可能！15年以來，我雖長得不好看、身材又胖，但我的眼力最好，這是我唯一自傲的地方，我不可能突然近視，絕對不可能！

放學後，我將事情告訴別人，對方聽後，只露出一副「十分正常」的樣子，然後還帶我去眼鏡店。當聽到驗光師說︰「你的雙眼均有250度近視，要戴眼鏡了。」我頓時晴天霹靂，我唯一的好、我唯一的好！沒了！竟然沒了！

時至今日，我仍然在找答案，怎可能會突然近視？

直至網絡興起，我不時會上網查看，終在近年讀到不少「一夜近視」的個案。個案指出，成因可以是糖尿病、懷孕、或服用利尿劑後的副作用，但我並沒有這些情況。另一個原因，則可能是眼部外傷造成眼球損傷，這個我雖不能確定，事關那時我經常被打傷，但就說真的是損傷，傷口理應隨時間變好，或者變差，可是直至現在，我的近視都沒有加深，也沒有變淺，一直維持250度。

到底我怎麼會一夜近視？不知道，我真的不知道，你們有沒有試過、或者聽過？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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