一年半冇見面！朱主愛希望爸爸長命百歲

唱作女神朱主愛（小草）身在內地發展，因工作緊密再遇上疫情，已有一年半未能回家鄉馬來西亞探望父母及家人，每逢佳節陪思親，父親節快到了，小草又再思鄉，很掛念60歲在馬國做生意的爸爸（草爸）。

小草形容草爸比較被動，不會把愛掛在嘴邊：「他會很想我，但他會控制自己的情感，不會主動表露，我爸平常都是透過我媽做傳聲筒。閒聊時都是很簡單問我，『最近過得好不好？』、『要好好照顧自己！』就是這樣簡單，其實他是很想我和很擔心我，爸曾試過因為擔心我而睡不着，然後我媽就會很嚴重地跟我說這件事情。」

她表示已有一年半沒有見爸爸，疫情前小草每一個月左右都會定期回家探望父母，之前她在台北發展，父母曾到過台灣一、兩次見她，她掛念說：「但這次的疫情也是令我第一次隔了那麼久沒有回去見他們。」

因為家人是傳統派，十分保守，爸爸極力反對她加入娛樂圈，當時她仍在讀書怕會學壞，但最後爸爸還是尊重了她的選擇，但就要求她一定得跟家裏保持聯繫，所以她一直保持這個習慣，務求讓父母放心：「我知道我爸一直都引我為傲，也會很欣賞我的作品。他試過催促我『那次聽過的demo怎麼還沒有發呀？那首歌一定要發呀』，我新EP《Hello！朱主愛》他都聽了，覺得很好聽，但就是覺得為甚麼沒MV，因為他想看到我。所以我覺得照顧好我自己，就是對爸爸最好的報答，也是令爸爸最感動的事。」

疫情之後，問到最想做的事？她說現在只是想回家，只要家人在一起就可以了：「如果一定要說，就是希望跟爸爸聊天，聊他的過去，了解他在這一年半的經歷和故事。」而父親節，小草心願：「希望爸爸長命百歲，可以活到150歲。不要擔心太多，照顧好自己最重要，要等我回去。」