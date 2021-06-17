廣告激罕露小腿！許廷鏗開價數千萬酬勞着三角褲出鏡

自稱「異父異母低能巨孖寶」的歌手鄭欣宜（Joyce）及許廷鏗（Alfred）現身服裝品牌旗艦店的開張活動，同場還有陳蕾及KOL J Lou。Joyce及Alfred表示各自代表品牌的不同副線，後者笑話有睇過對方的小冊子影集，覺得「不修圖」這個主題好襯不修邊幅的她，Joyce搞笑忽視Alfred言論，續話曾試過同Fans影相，對方落勁重Filter，有出聲阻止：「唔使用啦咁靚！每張相都執過，如果我失咗蹤，用嗰啲相咪搵唔到我，哈哈！」

Alfred坦言入行12年，今次於宣傳片中激罕着短褲，處男展露小腿，更抵死笑話以前的性感底線是腳眼，現時有提升底線：「好耐冇見過自己個『菠蘿蓋』啦！（點解咁吝嗇？）唔係，係以前唔習慣，覺得出席活動着長褲莊重啲咁，但原來夏天着短褲係爽啲！啲Crew都成日介紹我着短褲㗎！（今日唔著？）依家即刻換！」

笑問是否「錢作怪」，有酬勞先着？他說不關事，追問會否酬勞愈多、就露得愈多？他搞笑話如果要用錢衡量的話，承諾若接到幾千萬廣告就可由長褲變成三角褲：「幾千萬唔着褲就太便宜啦！（幾千萬先着咁貴？）三角褲真係好大⋯（大咩先？大到着唔到？）好大嘅⋯心理包袱！It’s not a big deal！有機會就試多啲唔同嘅嘢服裝。」至於可會泳衣代言？Alfred說最近出海拍攝節目都有着泳褲，不過內裏再有條四角骨褲打底，再被傳媒笑說打底褲長過條睡褲，他即話不會：「睡褲都係長褲，哈哈！畀你哋講到就嚟夏天都着樽領！」至於Joyce就大方得多：「游水就梗係着泳衣啦！（你都要打底？）唔使啦！我Open啲、正常啲！最緊要舒服，佢可能打底舒服啲！」