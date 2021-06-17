惠康捐贈30,000 公斤御品皇香米供15間慈善機構

惠康的一眾同事運送大批御品皇香米到膳心連的廚房以供有需要人士享用 (食物只供示範之用)。(客戶提供)

【特約報道】新冠肺炎疫情影響持續，為協助弱勢社群渡過難關，惠康公布捐贈30,000 公斤御品皇香米供15間設有中央廚房的慈善機構。當中包括老人院、無家者收容所、低收入家庭支援中心及服務小數族裔機構，為有需要人士提供美味香米，足夠受惠者一年的食米量。

是次捐贈的御品皇香米由泰國直接進口，其頂級茉莉香米榮獲第12屆世界大米貿易會議「世界最美味香米」名銜，為受惠人士帶來健康及美味。御品皇香米在惠康及Market Place 獨家發售。

惠康香港及澳門常務董事鮑敬康先生表示：「香港人向來以白米作為主要食糧，家家戶戶最重要就是有碗安樂茶飯。是次白米捐贈是惠康『點點心意』回饋社會計劃的一個重點，受惠者吃飯時所流露出的笑容是我們最大的動力和回報。惠康紮根香港，一直支持社區發展，我們希望繼續傳遞愛心，向社區提供適切支援。」

膳心連基金營運總監翁懿華女士表示：「牛奶公司和惠康一直非常支持我們的慈善工作。除了是次的白米捐贈，他們不時提出別具新意的捐贈計劃，如『yuu Give-Back』用戶積分捐款計劃，以解弱勢社群燃眉之急，令社會大眾更關注我們這些有需要的慈善機構。我衷心體會到他們的善心，並代表所有受惠者感謝他們一直以來的幫助。」

惠康承諾會竭盡所能，盡心為顧客、同事及社區服務，共同齊心抗疫。惠康的其中一項回饋社會計劃「日日有低價」，鎖定近700款日常貨品價格至少到9月30日，支援大眾走出疫境。