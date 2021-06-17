難頂囡囡被網友「攻擊」　林盛斌心噏猛男落淚

藝人吳若希（Jinny）近期狂谷其個人社交平台頻道，出盡人情卡邀請不同嘉賓亮相。今次請來林盛斌（Bob）大談為人父母的心得。其中話題談及「小朋友點樣改變自己人生觀」時，Bob憶述約8-10年前自己工作上遇到衝擊，當時只有3、4歲的大女霏霏己相當乖巧，他說：「屈咗好耐，有晚返到屋企，諗番起都好感動，嗰陣垂頭喪氣，然後霏霏走過嚟問我咩事，我話自己唔開心因為畀人蝦，霏霏走埋嚟攬住我講『唔緊要啦，我哋錫你咪得』，跟住我啲眼淚就癲咗，喊到佢哋都驚，嗰一刻我明白自己唔係一個。」

另外，談到「父母係名人對小朋友嘅影響」話題，Bob表示：「我啲女真係勁，佢哋開始有社交平台，你都知道依家社交平台好容易就留好mean、好負能量、攻擊性既說話。女兒會同我講『爸爸有啲唔係好鍾意你嘅人去我社交平台留言，寫咗唔太好嘅嘢，覺得你爸爸好樣衰，我見到都想嘔』咁你（霏霏）點答佢，佢話『我唔知你有幾靚仔啦，但係我心目中我爸爸好靚仔』二家姐就會覆『我唔覺得我爸爸係壞人，佢係我哋心目中英雄』。」此時Bob已按捺不住再落淚，表示：「當可能有啲人覺得你係垃圾，佢哋會覺得你係一個英雄，即係『我父親係英雄』。好多人唔明白我哋面對一啲壓力，但啲小朋友原來會咁樣守護你，我有時候覺得做呢份工作佢哋會唔會受到影響呢？到底佢哋會唔會講咩嘢影響到呢？不過好彩佢哋對我係正面。」在旁的吳若希亦被感動得同哭。