龔慈恩齊讚岑麗香！商天娥闊別6年拍劇過足戲癮

藝人商天娥及龔慈恩日前為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，二人大談拍攝劇集《寶寶大過天》感受，龔慈恩直言角色具挑戰，有別以往，她說：「平時做開腍善角色較多，今次做一個較強勢嘅知識份子，但要我大聲講嘢，都辛苦，佢哋集體教我應該點講嘢，馬國明教我高級人士點望人嘅眼神，對眼要好肯定，唔使真係鬧人，要不寒而慄！」

相隔6年再拍劇的商天娥直言過足戲癮，她說：「今次我又要同龔慈恩喺地下度爬、要着泳衣打底浸水、床戲、Cosplay都有，Cosplay Elsa嗰日我老公都在場，一見到我個Look，嚇到冇聲出！你知我以前都比較正規，不過再爆啲都可以，一係唔做一做就要做得誇啲，令觀眾有驚喜先得。」

談到與岑麗香再次合作，商天娥說：「6年前同佢合作《樓奴》，不過今次覺得佢有陣女人韻味，同6年前完全唔同，做咗媽咪係有另外一種味道。」而龔慈恩則表示岑麗香給人一種舒服感覺，她說：「佢好Sweet，返到公司未埋位拍攝，佢已經叫我媽咪！」她又稱新劇有意義，可令觀眾反思：「同屋企人溝通好重要，我同仔女都有唔同嘅溝通方法。我好放手畀阿女（林愷鈴）試吓入行發展，佢自己好清晰依家以學業為先，早1、2年佢做Model去Fashion Week，對佢讀建築都好有幫助，因為呢個行業畀佢認識更多，包括人際及擴闊眼界。」