【娛刺撈飯】驚人行動力！TVB豪搞運動會超掂

香港人普遍有幾個特質，鍾意雞蛋裏挑骨頭，又會乜都鬧咗先，再唔係就坐定定睇戲食花生。好似無綫獲得東京奧運轉播權之後，回歸TVB做副總經理嘅曾志偉，即刻着手籌備《明星運動會》，結果消息一出，就有人衝出嚟話「抄橋」、「炒冷飯」，有「才女」仲出Post暗寸「好天真」添。

查實《明星運動會》都仲未出街，點可以咁快下定論呀。你話佢抄台灣嘅《全明星運動會》咩﹖早喺2004年，無綫為咗迎接雅典奧運，已經搞過《Number 1紅星運動會》，搵藝人同候選港姐落場比賽；台灣嘅《全明星運動會》，到上年9月先播第1季，無綫足足早人十幾年，就算係綜藝大國韓國，都係到2010年先首播《偶像明星運動會》，話無綫抄橋嘅人，咪就係「鬧咗先」嘅最佳例子囉。

至於個「天真論」，嗰位搞咗香港足球Marketing好多年嘅才女，話無綫以為搞個運動會就可以炒熱奧運氣氛，認為咁諗好天真。冇錯嘅，Marketing要做得好從來都唔容易，唔係紙上談兵是但噏幾句就掂。但係香港足球同東京奧運，無論計運動性質，抑或係受歡迎程度，兩個項目根本大纜都扯唔埋，要拉埋嚟講，似乎牽強咗啲喎。

睇番由無綫攞到東京奧運嘅轉播權，到扑錘籌備《明星運動會》，再到節目預計6月底開始出街，前後夾埋2個月時間都冇，TVB就可以搞到1個有超過200個藝員參加、集齊拳擊、射箭、籃球、排球、羽毛球、乒乓波、游水、足球同田徑咁多項目嘅大型運動會，無番咁上下財力、策劃力同行動力都唔得，就係呢點已經抵讚啦。其實好多香港人，都有「4年一次運動症候群」，奧運一嚟就突然運動精上身，呢次加埋咁多粒星齊齊瞓身爭獎牌，要炒熱東京奧運氣氛？喂老實係Work喎。

依家節目未出街，大家都唔知TVB會點拍法，淨係知200個藝員會分3隊出賽。雖然明星踢波打籃球游水，平時都唔會成日睇到，但如果係齋玩運動、專注個運動戰情，始終睇到耐都難免有啲悶。如果加入真人騷拍法，睇番啲星點去為咗體現奧運精神，為今次運動會辛苦操拳練水，肯定有血有肉有Noise得多，有關方法可以諗諗呀。

其實做咩類型節目都好，都要睇番本身平台嘅受眾，係咩年齡層同咩類型，盡量爭取佢哋嘅最大支持，睇番無綫觀眾嘅年齡層，由細至幾歲、大至八十歲都有，有益身心、展現體育精神嘅運動會，可以話啱晒行合家歡路線嘅無綫合尺，唔通TVB又去玩彈JJ搞「自肥企画」咩，到時收投訴都收到嘔呀。有人覺得無綫今次搞個《明星運動會》係「炒冷飯」、「大雜錦」，但如果係啱絕大多數無綫「食客」嘅口味，個個食完開心又滿足，真係搵唔到個問題喺邊囉！