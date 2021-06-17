諾記雙子星　親民5G+超長續航

Nokia X10是廠方定位最親民的5G手機，並提供森林綠及雪白2色。售價︰約HK$2,600 (互聯網)

HMD Global今年4月一口氣發表了6款Nokia新機，當中效能最高的X20及定位入門的C20早前已率先抵港，而最近輪到X10與G20在香港開賣，即管睇吓兩部手機有咩賣點！

Nokia X10是廠方定位最親民的5G手機，內置Qualcomm Snapdragon 480 5G處理器、6GB RAM及128GB ROM，並提供雙SIM卡槽。拍攝由蔡司光學認證 (ZEISS Optics) 的4,800萬像素4主鏡頭主宰，提供電影拍攝、人像拍攝及ZEISS眩光等多個模式，其雙向鏡頭拍攝功能 (Dual Sight) 更可同時使用2組鏡頭拍攝，以不同角度捕捉兩邊畫面。X10每次充電可維持2天的電池續航力，以5G手機來說算是長氣。

提到續航力，4G手機Nokia G20就更強，內置5,050mAh大電池，續航力長達3天。 硬件方面，包括Mediatek G35處理器、4GB RAM、128GB ROM、4,800萬像素4主鏡頭，而且配備了機側指紋感應器及人臉解鎖功能，整體規格毫不失禮。

以上兩部手機均預載Android 11系統，廠方承諾提供長達3年的每月安全性更新，X10更獨享3次系統更新及2年保養，保證可升級至Android 12甚至更新系統。