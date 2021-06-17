涂毓麟戴祖儀舊情人重遇　百般滋味在心頭

歌手涂毓麟（Oscar）與戴祖儀合唱《我們再不講再見》，歌曲的誕生象徵着環球唱片與無綫相隔11年再次合作，雙方起用新人代表着兩間公司希望推動樂壇，為香港音樂圈帶來新氣象。

歌曲主題是「重逢」，Oscar與Joey在MV飾演一對在婚禮上重遇的舊情人，大家各自擔任好友的兄弟與姊妹，「接新娘」時打開門兩人四目交投，百般滋味湧上心頭。MV中加入了二人的回憶片段，有守候在旁的甜蜜，也有爭吵對立的苦澀，道出這對戀人的不同狀態。雖然Oscar與Joey是首次合作拍MV，但相當有默契，情緒表現到位，演活再見舊情人的百感交雜。

當日Oscar帶同狗狗美斯參演MV，成為了劇情轉折的重要角色。MV中狗狗是兩人仍是情侶時共同照顧的，但MV後段見到Oscar的新女友抱着狗狗現身，Joey頓時愣住了。Oscar憶述拍攝的情形說：「好開心可以帶埋我隻狗狗美斯一齊演出，不過其實嗰幕都幾sad，因爲MV故事講到狗狗係我同Joey以前一齊養，但係婚禮上面由我嘅現任女友抱住入場。」他又提到，與Joey拍攝過程很順利：「今次拍MV好舒服，雖然同Joey第一次合作，但佢好有經驗，所以成個拍攝好順利，比預期中快完成好多！」