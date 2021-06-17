劉雅麗自資開騷使6位數　靠放狗減磅！

藝人劉雅麗與媽媽包曉華出席福音音樂分享會記者會，透露8月頭兩母女會在文化中心開騷，延期了2次終能開騷，她表示：「本身上年6月搞，之後因疫情延到今年1月，點知又再延，到依家有期，所以唔想再等，亦希望大家快啲有工開。」她亦謂今次會開1場，如果反應好，9月會在另一場地再開騷。

她亦透露今次是首次自資開騷，投資了6位數字，故現時一腳踢十分忙碌，又自爆為演唱會有與媽媽吵架，笑言：「當我忙緊製作嘅時候，佢就會問燒豬、飯盒嗰啲嘢點，我就話阿媽，呢啲留番開騷前幾日先搞都得。」

講到媽媽fit了，問到可是為開騷減肥？包曉華坦言：「唔係，因為呢排天氣熱，放狗辛苦，工人姐姐生BB唔做，我要自己一腳踢，所以瘦咗10磅。」劉雅麗亦謂一同放狗都消瘦了4磅，又大讚媽媽很fit，更曾被人撈亂兩母女：「啲人叫我auntie，我好唔開心呀，哈哈。」

另外，資深藝人姚煒透露疫情關係未能出埠傳福音，又謂自己太遲信教，故想為神做多些工作，她又憶述自己信教的經過，當時她因失意金馬獎，故憤而離開娛樂圈，豈料把情緒帶回家，以致婚姻失敗，仔女又到外國讀書，她藉打麻雀來麻醉自己，陷入人生低谷，幸好身邊有很多基督徒朋友，在一次旅行中令她認識耶穌，從此令她改變人生，故很感恩。

講到女兒趙式芝，她坦言現時跟女兒關係改善了：「依家疫情因為只可以留喺香港，所以反而見多咗，亦學識唔好成日用自己心意要求佢。」講到女兒的感情關係，現與女友JW在一起，她坦言沒有過問女兒的感情事：「因為呢個唔係我可以控制，每人有自己嘅生命，但都會提醒佢做多啲神嘅工作。」